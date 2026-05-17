徐巧芯：沈伯洋抹紅里長卻「已讀亂回」成台灣災難 歡迎繼續表演

民進黨提名台北市長參選人、立委沈伯洋遭質疑「抹紅」基層里長，他回應，要保護被害人。國民黨立委徐巧芯批評，沈伯洋乾脆說，政見就是「監管」基層不配合就通報檢調，先抓人再說？沈伯洋的「已讀亂回」，不只是台北的災難，根本是台灣的災難，「當然，歡迎你繼續表演。」

沈伯洋遭徐巧芯質疑持續抹紅基層里長，應向遭波及里長道歉。沈伯洋前日受訪時解釋，很多立法、修法不是在懲罰被害人，而是要保護被害人，「不能因為警察查了五個人，其中只有一個有嫌疑，就要求警察對另外四個人道歉。」

徐巧芯稍早於社群發文指出，基隆有位里長只因帶團赴陸旅遊，就被依「反滲透法」、「總統副總統選舉罷免法」等罪起訴，被羈押長達23天，一審無罪、高院駁回上訴定讞，最後拿到的「補償」只有9萬2000元；期間家庭被公審、孩子被歧視，身心俱創。台北市有41位里長在2024年選舉期間，也被以類似罪名調查，迄今沒有任何一人被定罪。

徐巧芯批評，沈伯洋的「五分之一嫌疑論」翻譯成白話就是，只要檢調覺得「可能」有問題，即使沒有證據，被抓、被關、人格被踐踏都是剛好，國家機器不需要對任何人道歉，甚至多多益善，還把這種羞辱當成「保護」，這是沈伯洋打算用來「保護」456個台北里長的標準嗎？

徐巧芯抨擊，更弔詭的是，沈伯洋似乎走不出自己的「無限城」，一邊主張「里長是高風險族群」、「兩岸宮廟交流是統戰重災區」、「雙城論壇是滲透破口」，一邊在獲民進黨提名後第一場下鄉就跑去宮廟「祈福拜票」，更別提對這些指控拿不出證據，雙城論壇的誰被滲透了？

按沈伯洋邏輯，宮廟是滲透目標，沈伯洋是不是也成了「被統戰」的一環？沈伯洋父親被大家認為「賺紅錢」，是不是也應該被「調查監管」？沈伯洋乾脆大聲講出來，政見就是要用「監管」的方式，把地方基層、宮廟、兩岸交流通通納入司法的射程，不配合就通報檢調，先抓人再說？

徐巧芯最後說，沈伯洋是在選市長，不是寫研究報告，不是在課堂上講「認知作戰」，台北市民要的不是一個把全市里長當「滲透高風險族群」管理的「認知作戰專家」，讀書讀到把人民當研究對象、只會讓人覺得在「已讀亂回」，「當然，歡迎你繼續表演。」

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片