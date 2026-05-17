國民黨中壢區議員初選民調出爐 這3人出線

國民黨桃園市黨部近日針對桃園市議員中壢區議員進行初選民調，4搶3競爭激烈，歷經3天民調抽樣加上加權，今天結果出爐，最後由前議員劉安祺、市議員吳嘉和之子吳睿霖與新北市長侯友宜子弟兵彭康傑出線，龍平里長李慶融落敗後也在臉書發文，表示「尊重制度，感謝大家幫忙及支持的朋友。」

桃園市中壢區（第七選區）共有11席議員，依據國民黨桃園市黨部規畫，中壢區提名6席，初選有7人登記，依「現任優先」原則辦理初選，扣除現任3席議員議長邱奕勝、梁為超與葉明月，其餘登記者彭康傑、吳睿霖、劉安祺、李慶融，形成4搶3局面。

市黨部此次委託TVBS與艾普羅2家民調於5月14日至16日連3天進行全民調，以平均支持率來看，劉安祺獲過半支持率，其餘為吳睿霖、李慶融與彭康傑。

由於國民黨此次針對初選，針對青年與新人設有加權機制，35歲以下青年加權70%、36到40歲青年加權50%、新人加權30%，符合資格的彭康傑加權100%、吳睿霖加權50%、李慶融加權30%，彭康傑因有加權100%優勢，最後擠進初選3人出線名單。

藍營中壢區議員民調結果排序1至4名依序為，劉安祺58.236%、吳睿霖34.633%、彭康傑17.382%、李慶融12.980%。預料初選過關可獲提名者為劉安祺、吳睿霖、彭康傑3人，初選結果將送交桃園市委員會審議通過後，正式報請中央黨部核定公布。

國民黨桃園市黨部今天早上安排民調公布儀式，黨部主委蔡忠誠當場向3位出線者表達祝賀，同時也特別勉勵遺珠之憾的李慶融。蔡忠誠表示，勝選是責任的開始，期許出線同志全力以赴贏得大選；而落敗的同志也不要氣餒，未來黨部仍需要優秀人才共同為地方打拚。

市黨部強調，今天公布儀式由選監小組及中央黨部派員全程監督，確保過程「公平、公正、公開」，完整呈現中壢鄉親的真實民意。