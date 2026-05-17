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李四川提雙北共治遭批細漢 蘇巧慧：合作不等於共治該競爭時競爭

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧與前來打疫苗的飼主與毛小孩合影。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與前來打疫苗的飼主與毛小孩合影。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川拋出雙北30分鐘生活圈政見，被民進黨參選人蘇巧慧嗆「我們不是別人的細漢」。台北市長蔣萬安批評蘇將雙北共治扭曲成「細漢」。蘇巧慧今天表示，合作不等於共治，需保有城市的主體性，該合作時合作，該競爭時競爭。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午至輔仁大學，出席新北市獸醫師公會舉辦的「守護毛寶貝—寵物高齡照護與慢性疾病研討會暨宣導園遊會」。關於對手李四川提出雙北30分鐘的生活圈，台北市長蔣萬安昨天也批評蘇巧慧扭曲雙北共治為「新北變細漢」。蘇巧慧表示，她在新北已經服務10年了，無時無刻想著讓新北成為一個更便利、可以跟國際競爭的城市，像大漢溪堤外便道、台65線增設浮洲匝道、鳳鳴車站等都是努力讓新北市民有更便利生活的政績。

蘇巧慧說，希望未來的新北市長是一個能夠以新北為主體，以新北的問題為解決方案，時刻獨立思考、能夠鼓動熱情，各行各業、各種專業一起在這個城市努力， 讓這個城市可以更升級。

另外關於淡江大橋機車道爭議，李四川提出當選後不排除讓快車道供重機通行。蘇巧慧表示，淡江大橋是新北重要的政績、台灣的重要成績，現在未來也會是國際上的重要地標。淡江大橋通車之後淡水到八里之間交通路程縮短了非常多，上下班時間真的就只要30分鐘以內。未來在使用上還有需要改善的地方，中央跟地方也會一起來努力。

蘇巧慧強調，北北基桃宜生活圈本來就是鄰近的城市，大家是共同的生活圈。所以不管是在交通、治安、甚至是教育、環保等等多項的議題，大家都是應該要一起合作。但是合作不等於共治，我們需要保有城市的主體性，從我們自己的城市來思考，該合作的時候合作，該競爭的時候競爭，新北市才能有自己最漂亮的樣子，會努力朝這個方向來前進。

蘇巧慧表示合作不等於共治，該競爭時就要競爭。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示合作不等於共治，該競爭時就要競爭。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與毛小孩互動。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與毛小孩互動。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與到場的飼主交換養毛小孩心得。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與到場的飼主交換養毛小孩心得。記者黃子騰／攝影

新北市動保處到場幫毛小孩打狂犬病疫苗。記者黃子騰／攝影
新北市動保處到場幫毛小孩打狂犬病疫苗。記者黃子騰／攝影

李四川 蘇巧慧 雙北 2026九合一選舉 蔣萬安 新北市選舉

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