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綠營宜蘭冬山鄉長選情爆分裂 謝燦輝發表公開信「無黨參選到底」
民進黨宜蘭縣議員謝燦輝參選冬山鄉長態度堅決，高層勸說有意徵召他選議員，但謝表示「非其選項」，態度至今未變，近日更發表鄉政「引水人」公開信，有信心引領冬山鄉邁向繁榮興旺之路。雖然縣黨部表示會再溝通，但謝燦輝聲明以「無黨籍」參選到底，盼給鄉親選擇機會，要當一位「全民鄉長」。
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冬山鄉長期由民進黨執政，歷屆都是綠營鐵票區，一般認為只要初選過關的民進黨人士，大選幾乎勝券在握。去年11月冬山鄉長黨內初選民調結果，由冬山鄉代表會副主席陳鏗芳勝出，謝以2.26%差距落敗，兩人在民調誤差範圍。
但眾多支持者勸進，謝燦輝決定參選鄉長，甚至農曆年前，民進黨內高層出面勸退，有意徵召他改選縣議員，遭到謝燦輝當面拒絕，表示「參選縣議員，並不是他的選項」，至今態度未變。縣黨部一再協調也都沒有成功。
謝燦輝近日發表「專業領航」，自許為鄉政「引水人」，在航海領域，引水人是引導船舶巨艦安全進出港灣的關鍵角色，需具備卓越的專業技術與豐富經驗，憑藉過去曾經8年鄉長的行政實務淬鍊，他有信心如「引水人」 般，迅速正確地帶領冬山邁向繁榮興旺、充滿希望的道路，開創遠大願景。
他同時發表聲明「超越黨派，全方位服務」，雖然民進黨先進曾有意勸進燦輝續任議員，但燦輝已明確婉拒，並在此公開宣布：「議員」絕非未來選項。
他說，「戰士沒有選擇戰場的權利」，藉由這封信正式向鄉親報告：鄉長選舉，他將以「無黨籍」身分參選，秉持不分黨籍、全方位服務的精神，做全民鄉長！縱然明知這條路充滿艱難，但只要有鄉親力挺，他義無反顧、勇往直前。
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