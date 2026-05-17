隔空交鋒…雙城論壇「滲透破口」說 蔣萬安這2問沈伯洋

民進黨北市長參選人沈伯洋昨稱雙城論壇給交通數據也是一種滲透；還有北市里長到對岸交流被調查是為保護里長，北市長蔣萬安今天問及怎麼看沈伯洋的說法？蔣萬安兩問沈伯洋，「哪一個具體的數據被滲透，你們可以問問他（沈伯洋）？」「哪一位被調查里長覺得被保護，你們在也可以問問他。」

對於沈伯洋的雙城論壇滲透說，蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪，媒體問蔣，雙城論壇交流開放資料是被滲透？是否覺得這是認知作戰？蔣萬安反問，「哪一個具體的數據被滲透，你們可以問問他（沈伯洋）？」

另外，對於台北市過去有數十位里長因到對岸交流被約談或調查，不過後來都調查無罪，蔣萬安今天也被問及，怎麼看沈伯洋說這是其實是保護里長。蔣萬安再問，「所以哪一位被調查里長覺得被保護，你們在可以問問他。」

對於沈伯洋也稱台北市延壽老宅速度非常慢，媒體也問蔣，不看數字說話是不是也是一種認知作戰？蔣萬安表示，都發局昨天也清楚完整說明，市府這段期間所推動的各項老宅推進速度，還有電梯加碼來辦相關的成效，所以都非常清楚。