高嘉瑜酸北市「垃圾桶封印術」治鼠 蔣萬安：那個是要拆的、也拆了

北市「老鼠之亂」淪政治攻防，回鍋選港湖議員的前立委高嘉瑜在臉書貼出一張北市垃圾桶被封條封起來的照片，酸蔣萬安的「垃圾桶封印術」就能解決老鼠問題？北市長蔣萬安今天回應，封起來的垃圾桶，那本來就是要拆除，而且那個已經拆除了。

高嘉瑜昨天在臉書貼出台北市一組被封條封起來的垃圾桶，貼文酸蔣萬安把垃圾桶整個封起來，就能解決老鼠問題？並稱不知道的人經過，還以為這垃圾桶發生什麼大事，像是被貼封條、進入警戒狀態一樣，認為城市治理不是把問題蓋起來，而是要真正改善環境衛生，垃圾清運與鼠患源頭。

高嘉瑜還說，台北需要的是有美感、有功能的城市設計，不是到處出現一顆顆被「封印」的垃圾桶，讓市容看起來像施工現場。

蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪，對於高嘉瑜酸「垃圾桶封印術」解決老鼠問題？蔣說，封起來的那個，本來就是要拆除，而且那個已經是拆除了。