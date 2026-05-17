李四川雙北共治被酸細漢…蔣萬安反問蘇巧慧：川伯看起來像我細漢？

2026雙北市長選戰白熱化，國民黨參選人李四川近日拋「雙北30分鐘生活圈」政見，強調若北市長蔣萬安連任一定「雙北共治」，民進黨參選人蘇巧慧開嗆，「我們（指新北市）不是別人的細漢」。北市長蔣萬安今天被問，川伯在心目中是不是細漢？蔣反問，「大家來看看，川伯看起來像不像我的細漢？」

蔣萬安昨天出席三重綜合體育館參加「董事長開講粉絲見面會」力挺李四川時直言，「川伯說雙北要共治，這是對的事情，卻有人把他扭曲成『新北變細漢』，各位鄉親，你們看一下，川伯有像我的細漢嗎？」

蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪，再度被問及此事，蔣萬安說，他昨天也講過，大家來看看，「川伯看起來像不像我的細漢？」雙北就是一體，共治本來就是必須，所以他會持續跟川伯共同為市民來打拚。