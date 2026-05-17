「宜蘭線+1」吳宗憲19日首場大型造勢懇託 請宜蘭女婿蔣萬安站台

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲歷經黨內初選及藍白初選出線，代表藍白參戰，近日努力整合派系，訂19日周二舉辦首場大型懇託會，當天將邀請台北市長蔣萬安站台助講。吳宗憲表示，宜蘭與台北一日生活圈密不可分，迎接未來10年交通建設完善，各項發展都必須提早做好因應準備。

吳宗憲代表藍白披戰袍，最近勤跑基層拜會，懇請前縣長及議長支持突破整合關鍵，19日當天在凱旋宴會廣場除了蔣萬安到場，初選夥伴議長張勝德、民眾黨陳琬惠也會站台助講，3人同框營造團結氣勢、市長陳美玲現身請託。下午5時30分進場，6時開場至7時結束，邀請民眾可以自由參加。

第一場大型造勢活動請到台北市長蔣萬安，蔣是宜蘭女婿，對宜蘭環境並不陌生。「宜蘭線+1」是吳宗憲主政見之一，強調宜蘭具備宜居優勢，以跨縣市合作為核心，從交通、農業、科技和觀光等4大面向對接全台資源，主張把既有北北基桃，擴大成為「北北基桃宜」生活圈。

此外，吳宗憲提出「雙科聯動」政策，考量大台北腹地有限，主張將台北「北士科」的輝達等AI產業鏈與「宜蘭科學園區」對接，推動宜蘭成為AI矽光子研發與封測關鍵基地，為宜蘭打造高科技供應鏈聚落，改善宜蘭產業結構，創造更多在地高薪就業機會，終結人才外流。