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駁沈伯洋滲透說 殷瑋：曾提極大化政府公開資訊 賴總統是最大破口？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨天前往台北保安宮參拜保生大帝，受到熱烈歡迎。（記者黃義書／攝影 ）
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨天前往台北保安宮參拜保生大帝，受到熱烈歡迎。（記者黃義書／攝影 ）

北市長選戰開打，民進黨參選人沈伯洋日前稱雙城論壇恐是中共滲透破口，遭北市府反擊拿證據否則道歉，沈昨又稱將交通數據交給對方也是一種滲透。北市研考會主委殷瑋反酸沈，委員稱的交通數據都是政府公開資訊？那宣示要極大化政府公開資訊的賴清德總統是最大滲透破口？

2026九合一選舉

賴清德總統於2018年行政院長任內，出席國發會「Open Data Next！政府資料開放應用成果發表會暨頒獎典禮」時宣示開放政府不只是口號，更要用行動證明，台灣下階段的政府資料開放政策，將以政府資訊公開法為基礎，極大化政府資料開放，開創與民間協作的更多可能。

對於沈伯洋昨天稱將交通數據交給對方（上海）也是一種滲透，殷瑋問沈，委員所稱的數據是台北有650萬人口？還是1200定期月票私有運具移轉比例8.8%？北市綠運勢創新高達63%？如果了解台北市的市政的話，這些都是政府的公開資訊，在網路上全部都找得到。

殷瑋反擊沈伯洋，並引用賴清德總統2018年院長任內曾宣示要極大化政府資料開放，殷瑋說，要極大化政府公開資訊，就是台北極大破口、被極大滲透的那個人，那沈伯洋是在說賴清德總統嗎？

2026九合一選舉 沈伯洋 殷瑋 雙城論壇 賴清德 台北市選舉

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