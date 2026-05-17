聽新聞
0:00 / 0:00
駁沈伯洋滲透說 殷瑋：曾提極大化政府公開資訊 賴總統是最大破口？
北市長選戰開打，民進黨參選人沈伯洋日前稱雙城論壇恐是中共滲透破口，遭北市府反擊拿證據否則道歉，沈昨又稱將交通數據交給對方也是一種滲透。北市研考會主委殷瑋反酸沈，委員稱的交通數據都是政府公開資訊？那宣示要極大化政府公開資訊的賴清德總統是最大滲透破口？
2026九合一選舉
賴清德總統於2018年行政院長任內，出席國發會「Open Data Next！政府資料開放應用成果發表會暨頒獎典禮」時宣示開放政府不只是口號，更要用行動證明，台灣下階段的政府資料開放政策，將以政府資訊公開法為基礎，極大化政府資料開放，開創與民間協作的更多可能。
對於沈伯洋昨天稱將交通數據交給對方（上海）也是一種滲透，殷瑋問沈，委員所稱的數據是台北有650萬人口？還是1200定期月票私有運具移轉比例8.8%？北市綠運勢創新高達63%？如果了解台北市的市政的話，這些都是政府的公開資訊，在網路上全部都找得到。
殷瑋反擊沈伯洋，並引用賴清德總統2018年院長任內曾宣示要極大化政府資料開放，殷瑋說，要極大化政府公開資訊，就是台北極大破口、被極大滲透的那個人，那沈伯洋是在說賴清德總統嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。