高嘉瑜酸蔣萬安「垃圾桶封印術」治鼠…陳冠安反譏20年公職只會廢文？

北市「老鼠之亂」淪政治攻防？回鍋選港湖議員的前立委高嘉瑜在臉書貼出一張北市垃圾桶被封條封起來的照片，酸蔣萬安的「垃圾桶封印術」就能解決老鼠問題？國民黨同選區參選人陳冠安反諷高「網紅拍照術」，作為20年政壇前輩，卻只會找垃圾桶拍照打卡廢文？

高嘉瑜在臉書貼出台北市一組被封條封起來的垃圾桶，貼文酸蔣萬安把垃圾桶整個封起來，就能解決老鼠問題？並稱不知道的人經過，還以為這垃圾桶發生什麼大事，像是被貼封條、進入警戒狀態一樣，認為城市治理不是把問題蓋起來，而是要真正改善環境衛生，垃圾清運與鼠患源頭。

台北需要的是有美感、有功能的城市設計，不是到處出現一顆顆被「封印」的垃圾桶，讓市容看起來像施工現場。

陳冠安則反批高嘉瑜，擔任公職20年經驗，卻是染上沈伯洋惡習，只會講廢話，然後談說要美感和城市設計，但卻一點建設性意見都提不出來嗎？環境部和權威專家的防鼠指引裡頭很重要的一環，就叫「不讓鼠吃」。

陳冠安說，目前是春季尾聲，是老鼠繁殖的高峰季節，針對環境髒亂，容易滋生老鼠的區域，採取暫時性手段，不讓鼠吃，不讓鼠生，在高嘉瑜眼中，就變成批評蔣萬安的好議題？投藥被批評、在老鼠繁殖高峰期暫時性不讓鼠吃也被批評，綠營一方面聲稱鼠患嚴重，另一方面竟又包牌式批評北市府，這到底是想讓市府減緩老鼠數量，還是只想做政治攻擊？

陳冠安說，更諷刺的是，連他這個第一次參選的新人，此前都能整理數據、借鏡外國，很具體的提出「廣設智慧垃圾桶」，同時解決垃圾髒亂蟲鼠孳生和市民丟棄垃圾不便的問題，但高嘉瑜短短145字貼文裡，一個解決方法都提不出來，只能很空泛的說要改善環境衛生，垃圾清運與鼠患源頭。

「我就問，這誰不知道？」陳冠安諷高嘉瑜，爭取當市議員，請用認真的態度做好功課，同選區的貴黨議員何孟樺就找野保團體、獸醫、公衛領域專家召開記者會，給北市府建議。然後高嘉瑜作為20年政壇老前輩，卻只會找垃圾桶拍照打卡發廢文？真是荒唐。