北市議員 藍營中正萬華初選 3搶1揭曉 張延廷勝出

北市中正萬華選區議員應選八席，國民黨初選昨落幕，由張延廷勝出，藍綠白選將全部就位，不過現任議員應曉薇涉京華城案，由女兒應佳妤以無黨籍「代母出征」，成藍白選情變數。民進黨則力拚全壘打，但有精準配票、避免「落選頭」等課題要解。

這次藍營中正萬華「三搶一」初選，經過協調採「七三制」黨員投票占三成、電話民調七成，創下北市議員初選黨員投票紀錄。昨投票率百分之十九點一七，得票數張延廷五六七票、郭音蘭二八一票、周世雄一七二票；電話民調也是張延廷第一。

張延廷說，謝謝黨工同志，都非常的辛苦，也謝謝郭音蘭和周世雄同志，讓他學習很多，成長很多，他會為中正萬華、為台北市民，好好地打下一場選戰。

新人出線後，國民黨提名四席，民眾黨也提一席吳怡萱，但不安定因素是，應曉薇本屆奪下該區第一高票，女兒應佳妤以無黨籍「代母出征」，搶占藍營軍系票源，對國民黨來說形成一大挑戰。吳怡萱「小草」票，也可能被應佳妤爭食。

民進黨提名四席，需鞏固基本盤，利用均衡配票等戰術。綠營人士指出，吳沛憶選上立委後有空缺，這次提名現任議員劉耀仁、洪婉臻及新人馬郁雯、張銘祐，力拚全過關，要能採聯合競選，精準配票，避免高知名度參選人過度吸票，導致第四席成為落選頭的遺珠之憾。