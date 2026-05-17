聽新聞
0:00 / 0:00

北市議員 藍營中正萬華初選 3搶1揭曉 張延廷勝出

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市中正萬華選區議員應選八席，國民黨初選昨落幕，由張延廷勝出，藍綠白選將全部就位，不過現任議員應曉薇涉京華城案，由女兒應佳妤以無黨籍「代母出征」，成藍白選情變數。民進黨則力拚全壘打，但有精準配票、避免「落選頭」等課題要解。

2026九合一選舉

這次藍營中正萬華「三搶一」初選，經過協調採「七三制」黨員投票占三成、電話民調七成，創下北市議員初選黨員投票紀錄。昨投票率百分之十九點一七，得票數張延廷五六七票、郭音蘭二八一票、周世雄一七二票；電話民調也是張延廷第一。

張延廷說，謝謝黨工同志，都非常的辛苦，也謝謝郭音蘭和周世雄同志，讓他學習很多，成長很多，他會為中正萬華、為台北市民，好好地打下一場選戰。

新人出線後，國民黨提名四席，民眾黨也提一席吳怡萱，但不安定因素是，應曉薇本屆奪下該區第一高票，女兒應佳妤以無黨籍「代母出征」，搶占藍營軍系票源，對國民黨來說形成一大挑戰。吳怡萱「小草」票，也可能被應佳妤爭食。

民進黨提名四席，需鞏固基本盤，利用均衡配票等戰術。綠營人士指出，吳沛憶選上立委後有空缺，這次提名現任議員劉耀仁、洪婉臻及新人馬郁雯、張銘祐，力拚全過關，要能採聯合競選，精準配票，避免高知名度參選人過度吸票，導致第四席成為落選頭的遺珠之憾。

2026九合一選舉

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

藍委列賴總統「跳票清單」 政院稱不實言論

華許接掌聯準會 面臨通膨復燃、川普降息訴求等諸多挑戰

喝水女再槓送水哥！密室逃脫員工勒頸亡 楊智伃嗆他搞錯方向

相關新聞

國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

國民黨北市中正萬華議員初選競爭激烈，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「3搶1」，經過3天電話民調和今天黨員投票結果，由張延廷勝出。

「責任來了要擔得起」李四川親談喪父 吳子嘉揭特點：更能理解基層民眾辛苦

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講粉絲見面會」，於活動中接受媒體人吳子嘉專訪，談及自身成長背景、求學歷程與人生經驗。李四川回憶，自己從高雄岡山農工考上台北工專後不久，父親過世，當時只能半工半讀完成學業，也因此深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」。

沈伯洋新造型要衝人氣？蔣萬安秒答這件事「比較重要」

民進黨日前提名立委沈伯洋參選台北市長，近來日沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。蔣萬安下午被媒體問到對沈伯洋新造型的看法，僅秒答「我就是專注市政，我想這比較重要」。

藍營聯防 蔣萬安力挺李四川 迎雙北共治

雙北市長選戰升溫，國民黨加大「雙北聯防」力道，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨首度同台為新北市長參選人李四川助陣，北市議長戴錫欽、新北議長蔣根煌到場加持，民眾黨主席黃國昌也壓軸助講，展現藍白團結抗綠氣勢。

蘇巧慧帶小雞造勢 沈伯洋鐵票倉固盤

民進黨雙北市長參選人都就位，新北市長參選人蘇巧慧昨連跑三場議員參選人造勢，扮演「新北隊長」，要凝聚各派系力量；台北市長參選人沈伯洋昨也直搗綠營票倉大同區，到保安宮參香成陸戰首站，鞏固基本盤意味濃。

北市議員 藍營中正萬華初選 3搶1揭曉 張延廷勝出

北市中正萬華選區議員應選八席，國民黨初選昨落幕，由張延廷勝出，藍綠白選將全部就位，不過現任議員應曉薇涉京華城案，由女兒應佳妤以無黨籍「代母出征」，成藍白選情變數。民進黨則力拚全壘打，但有精準配票、避免「落選頭」等課題要解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。