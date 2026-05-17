蘇巧慧帶小雞造勢 沈伯洋鐵票倉固盤

民進黨雙北市長參選人都就位，新北市長參選人蘇巧慧昨連跑三場議員參選人造勢，扮演「新北隊長」，要凝聚各派系力量；台北市長參選人沈伯洋昨也直搗綠營票倉大同區，到保安宮參香成陸戰首站，鞏固基本盤意味濃。

蘇巧慧上午先到正國會議員山田摩衣在板橋農村公園辦宣講，下午是正國會議員陳乃瑜在深坑辦造勢，晚間到中和選區與親賴系統的張志豪合體出擊，除了跨派系，也是人口密集的行政區。

「新的時代要開始了。」蘇巧慧說，希望讓更多人知道這次人選不一樣，新北不能停留在過去發展模式，要以新觀念、新技術解決老問題，讓新北升級。

「小雞需要節奏感強的母雞。」張志豪談到，蘇巧慧去年十一月就被提名，起步早布局深，母雞帶小雞陸空作戰、合縱連橫能產生外溢效果，在這局勢氛圍下，各派系小雞勢必緊跟母雞。

黨內人士分析，議員黨內初選過程，蘇系適度讓利，蘇巧慧證明自己是公平無私的新北隊長，各派系為了求勝必須一致對外。

北市大同區保安宮是沈伯洋被徵召後的「陸戰首站」，陪同出席包括保安宮董事長廖武治、立委王世堅和民進黨秘書長徐國勇等人，直搗大同區鐵票倉，也吸引許多熱情支持者。

近來行程都由徐國勇陪同出席，何時單飛？沈伯洋笑說，「我翅膀還沒硬」，還是非常仰賴總督導，帶他在地方上走一輪。沈昨也再批雙城論壇指出，滲透可能包含資料被拿走，比如市府把交通數據交給對方等。

市府副發言人葉向媛回擊，請沈伯洋具體說明雙城論壇什麼樣的交通數據，造成台北被滲透、成為破口？一個身為法律人的立法委員，原來可以不用舉證就先抹黑嗎？這不就是認知作戰嗎？