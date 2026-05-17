藍營聯防 蔣萬安力挺李四川 迎雙北共治

雙北市長選戰升溫，國民黨加大「雙北聯防」力道，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨首度同台為新北市長參選人李四川助陣，北市議長戴錫欽、新北議長蔣根煌到場加持，民眾黨主席黃國昌也壓軸助講，展現藍白團結抗綠氣勢。

李四川感性地說，他是苦孩子出身，父親過世後靠半工半讀完成學業，深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」，希望把一生經驗奉獻給新北，拚一個全世界看得見的新北。

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，昨晚到新北三重辦粉絲見面會，大咖雲集，宛如李四川應援大會。

蔣萬安和李四川在台上相擁，展現革命情感，以行動迎向「雙北共治」，蔣萬安強調，台北大巨蛋化不可能為可能、爭取輝達落腳北市，他和川伯分進合擊。

對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧質疑，新北有全國最多人口，不應淪為北市的附屬或「細漢」，合作不等於共治。蔣萬安也反批，雙北共治是對的事，卻有人要扭曲成「新北不能當細漢」。

侯友宜說，雙北一直是並肩作戰，他以剛完工的淡水河右岸金色水岸自行車道關渡段為例，站在關渡，右邊是北市，左邊是新北，兩心合作變成一心，李四川曾是北市副市長、新北副市長，川伯就是雙北合作重要典範。

蔣根煌說，雙北共治是李四川選戰主旋律，二○二六這一役，雙北將緊密合作抗綠。戴錫欽說，若蔣萬安年底連任得票輾壓對手，川伯居功厥偉，未來雙北治理會更緊密，「蔣萬安、李四川是天作之合。」

李四川昨也還擊蘇巧慧的「細漢說」，他說，新北絕對不是任何人的「細漢」，新北有持續向上發展機會，將全力推動軌道建設，節省通勤時間，強化兩市交通建設、打通任督二脈，讓雙北從「一日生活圈」升級為「三十分鐘都會生活圈」。