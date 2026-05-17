觀察站／蘇清泉不畏選舉「黑天鵝」 深耕屏東有信心

國民黨立委蘇清泉深耕屏東數十年，從醫界跨足政壇，三度挑戰屏東縣長，這屆僅小輸一萬餘票，創藍綠差距最小紀錄。此次捲土重來，對再戰縣長仍具信心。不過東港安泰醫院大火九死案，衍生違建爭議重啟偵辦，恐成選情最大變數。

「屏東縣政治人物一個個都往台北去，只有我，幾十年來一直留在屏東。」蘇清泉說，根在哪裡，人就在哪裡，除年輕時當兵、北上習醫、赴台北馬偕醫院接受訓練外，其餘歲月都留在屏東行醫、經營醫院、從政，對屏東有深厚情感。

他出身屏東東港、家族長年在地深耕，從醫者跨入政治，一路上秉持不放棄，愈挫愈勇精神，二○○八年首度參選立委，敗給聲勢正旺的潘孟安，二○一八年挑戰縣長，再敗給潘孟安；四年前再選縣長對上周春米僅輸一萬一千多票，創一九九七年以來藍綠票數最小差距。選後雖質疑廢票率異常提起訴訟，最終敗訴收場。

從選立委到選縣長，蘇清泉始終在藍營艱困選區奮戰，然而前年山陀兒颱風來襲，造成東港安泰醫院大火九死意外，另燒出醫院違建爭議，目前全案撤銷緩起訴，發回屏檢重啟偵辦，但蘇清泉直球面對。

儘管醫院大火案恐成為此次選戰「黑天鵝」，蘇清泉強調「不逃避，不諉責」。他指自己是心臟外科醫師，「開心臟手術，幾乎沒有第二次機會」，既然決定做了，就會承擔。打選戰也一樣，今年縣長一戰除尋求黨內團結，獲議長周典論力挺，也將與民眾黨合作打天下，他信心十足。