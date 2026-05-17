聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／蘇清泉不畏選舉「黑天鵝」 深耕屏東有信心

聯合報／ 本報記者劉星君潘奕言

國民黨立委蘇清泉深耕屏東數十年，從醫界跨足政壇，三度挑戰屏東縣長，這屆僅小輸一萬餘票，創藍綠差距最小紀錄。此次捲土重來，對再戰縣長仍具信心。不過東港安泰醫院大火九死案，衍生違建爭議重啟偵辦，恐成選情最大變數。

2026九合一選舉

「屏東縣政治人物一個個都往台北去，只有我，幾十年來一直留在屏東。」蘇清泉說，根在哪裡，人就在哪裡，除年輕時當兵、北上習醫、赴台北馬偕醫院接受訓練外，其餘歲月都留在屏東行醫、經營醫院、從政，對屏東有深厚情感。

他出身屏東東港、家族長年在地深耕，從醫者跨入政治，一路上秉持不放棄，愈挫愈勇精神，二○○八年首度參選立委，敗給聲勢正旺的潘孟安，二○一八年挑戰縣長，再敗給潘孟安；四年前再選縣長對上周春米僅輸一萬一千多票，創一九九七年以來藍綠票數最小差距。選後雖質疑廢票率異常提起訴訟，最終敗訴收場。

從選立委到選縣長，蘇清泉始終在藍營艱困選區奮戰，然而前年山陀兒颱風來襲，造成東港安泰醫院大火九死意外，另燒出醫院違建爭議，目前全案撤銷緩起訴，發回屏檢重啟偵辦，但蘇清泉直球面對。

儘管醫院大火案恐成為此次選戰「黑天鵝」，蘇清泉強調「不逃避，不諉責」。他指自己是心臟外科醫師，「開心臟手術，幾乎沒有第二次機會」，既然決定做了，就會承擔。打選戰也一樣，今年縣長一戰除尋求黨內團結，獲議長周典論力挺，也將與民眾黨合作打天下，他信心十足。

2026九合一選舉

延伸閱讀

卓榮泰視察屏東高鐵特區 六大建設帶動屏東交通、產業、運動發展

屏東縣立高中校長遴選 東港、枋寮高中校長連任通過

「舊跑道幾乎可掀起來」大光國小跑道整建完畢啟用 屏東已改善85校

李泰安1人搞破壞？搞軌案20年疑雲未散

相關新聞

國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

國民黨北市中正萬華議員初選競爭激烈，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「3搶1」，經過3天電話民調和今天黨員投票結果，由張延廷勝出。

「責任來了要擔得起」李四川親談喪父 吳子嘉揭特點：更能理解基層民眾辛苦

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講粉絲見面會」，於活動中接受媒體人吳子嘉專訪，談及自身成長背景、求學歷程與人生經驗。李四川回憶，自己從高雄岡山農工考上台北工專後不久，父親過世，當時只能半工半讀完成學業，也因此深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」。

沈伯洋新造型要衝人氣？蔣萬安秒答這件事「比較重要」

民進黨日前提名立委沈伯洋參選台北市長，近來日沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。蔣萬安下午被媒體問到對沈伯洋新造型的看法，僅秒答「我就是專注市政，我想這比較重要」。

藍營聯防 蔣萬安力挺李四川 迎雙北共治

雙北市長選戰升溫，國民黨加大「雙北聯防」力道，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨首度同台為新北市長參選人李四川助陣，北市議長戴錫欽、新北議長蔣根煌到場加持，民眾黨主席黃國昌也壓軸助講，展現藍白團結抗綠氣勢。

蘇巧慧帶小雞造勢 沈伯洋鐵票倉固盤

民進黨雙北市長參選人都就位，新北市長參選人蘇巧慧昨連跑三場議員參選人造勢，扮演「新北隊長」，要凝聚各派系力量；台北市長參選人沈伯洋昨也直搗綠營票倉大同區，到保安宮參香成陸戰首站，鞏固基本盤意味濃。

北市議員 藍營中正萬華初選 3搶1揭曉 張延廷勝出

北市中正萬華選區議員應選八席，國民黨初選昨落幕，由張延廷勝出，藍綠白選將全部就位，不過現任議員應曉薇涉京華城案，由女兒應佳妤以無黨籍「代母出征」，成藍白選情變數。民進黨則力拚全壘打，但有精準配票、避免「落選頭」等課題要解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。