百里侯爭霸／三戰縣長 蘇清泉：供電穩定才能吸引產業進屏東

屏東縣長選戰升溫，國民黨徵召立委蘇清泉參戰，他第三次參選縣長、第二度與周春米對決，蘇清泉接受聯合報專訪時直言，民進黨在屏東縣長期執政，縣府只會每周花錢辦活動，觀光未見起色，光電衝擊環境，他支持核三重啟，供電穩定以吸引產業，力拚屏東翻轉。

蘇清泉第三度爭取入主縣府，對於屏東的建設發展他不改大砲本色表示，屏東自詡觀光立縣，但恆春半島觀光很慘，二○一四年馬英九任總統時期，恆春一年觀光客八三八萬人次，去年掉到只剩二一四萬人次，旅宿、餐廳相繼關門，縣府不能只靠短期活動，而要能帶進國際觀光客與消費人潮。

蘇清泉指家族世居屏東，情感深厚，但民進黨「非核家園」政策，賠掉屏東環境，光電開發過頭，農地、魚塭破壞，發電量卻遠不及遭停掉的核電廠。「我若當選縣長，會全面檢視光電政策，該停的停、該查的查，該復原的復原」。

「支持核三重啟。」蘇清泉說，重啟核三公投案雖未通過，但屏東縣有十二萬人同意重啟，反對的才九萬人。核三廠所在的恆春鎮僅兩個里反對，大光里、南灣里同意率都達六成，「在地人比外界更清楚核三的重要性」。

談及屏東未來的產業布局，他認為加速引進高科技產業、精密機械工業之餘，也要兼顧農漁牧升級。像屏北爭取AI與半導體產業鏈進駐，發展為產業聚落，屏南則應把火箭發射場當作契機，發展上下游衛星產業；國家火箭發射場在滿州鄉九棚村，科研火箭在牡丹鄉旭海，因應九棚太空產業與發射基地的發展，未來應拓寬屏南道路、打通台廿六線瓶頸路段，兼顧生態與交通。

身為外科醫師的他也說，屏北醫療資源過度集中，屏中與屏南相對不足，必須強化區域分工與轉診體系。他更表示，長照服務法是他當立委時通過，推長照保險，減少長照這塊對年度預算的依賴，高齡化社會才能穩定支撐。