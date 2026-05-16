淡江大橋機車道惹怒機車族 李四川：當選市長一定要求中央改善

網路政論節目「董事長開講」今晚在新北三重辦粉絲見面會，雙北市長合體為新北市長參選人李四川助攻，在問答時間有機車族關注淡江大橋機車道過窄的壓迫感問題，李四川說，若他年底能當選新北市長，一定要求中央改善。

李四川說，興建單位交通部公路局強調淡江大橋機車道有2.5米符合設計規範，但因為斜張橋有支柱等結構，機車道畫了槽化線，實際使用上可能只剩1.5米，確實讓機車通行產生危險，他若當選新北市長，一定要求中央必須正視問題，必須改善。

問答時間，也有人問到黃國昌對2026、2028年選戰的想法，黃表示，台灣人應該思考到底需要什麼樣的政治，國家利益必須高於政黨利益，沒有個人小我， 只有台灣這個大我，他的期待是「2026一定要把新北守下來，並且把高雄攻下來；2028一起讓賴清德下台」。

網路政論節目「董事長開講」今晚在新北三重辦粉絲見面會，安排現場民眾及網路聽眾發問。記者張策／攝影

網路政論節目「董事長開講」今晚在新北三重辦粉絲見面會，安排現場民眾及網路聽眾發問。記者張策／攝影