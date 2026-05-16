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蘇巧慧出席張志豪中和座談會 蘇：要讓新北衛星變繁星

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會與民進黨前發言人、議員參選人張志豪同台造勢。圖／蘇巧慧辨公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會與民進黨前發言人、議員參選人張志豪同台造勢。圖／蘇巧慧辨公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧連趕3場，今晚出席新北市議員參選人張志豪在中和區山北活動中心舉辦「贏回新北！中和慧更豪！」市政說明會，蘇巧慧以雙和醫院、大漢溪堤外便道為例，她才是最創新，能夠「用新方法解決老問題」的新時代市長參選人，期盼更多市民朋友支持她，讓她帶領新北更快速地前進。

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蘇巧慧指出，中和居民最瞭解「創新、會做事」的力量，過去台北縣政府為了興建雙和醫院，以「愚公移山」的精神移除數十萬噸土方，為雙和醫院打造建設地基，更將這批土方轉化為鶯歌區大漢溪旁32公頃的河川新生地，這正是「用新方法解決老問題」的絕佳案例。

蘇巧慧說，她擔任立法委員期間，同樣以創新思維，與行政團隊提出「移除右岸淤積、加固左岸堤防」的創新工法，成功打通「大漢溪左岸堤外便道」。她承諾未來將帶著這份態度，為全新北市民打造更安全、便利的生活環境。

蘇巧慧表示，會持續加速推動捷運中和光復線、萬大中和樹林線，並持續緊盯社會住宅建設進度，推動中和交通與住宅升級。她說，面對新時代，新北必須要有新觀念、有創意、執行力高的首長，才能帶領新北進一步升級。她強調，新北市不會是台北市的衛星城市，未來會和新北市議員們一起推動城市行銷，期盼新北「衛星變繁星」，讓新北每一區的特色被更多人看見。

張志豪針對中和未來的發展，聚焦「三寶爸」的溫暖家長視角，提出將中和打造成為「兒童友善城市」的兩大關鍵核心：第一是「出入安全」將全面啟動「守護學童安全，人行道大翻新」計畫，通盤檢視中和區所有中小學校園周邊行人空間，打造讓家長放心、孩子安心的平整通學步道；第二是「教育環境的科技與空間翻新」，將全力推動建構中小學 AI 教育環境，不僅擴增智慧校園軟硬體，更要活化社區閒置空間增設學童閱讀室，讓下一代在科技時代立於不敗之地。

張志豪今晚也邀請新北市議員張錦豪、基隆市議員張之豪，共同出席造勢，形成「三豪合體」的有趣畫面，蘇巧慧更與3人在現場大玩蘿蔔蹲，現場氣氛熱烈，新北市議員戴瑋姍、卓冠廷，以及台北市議員參選人馬郁雯也到場力挺。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會，受到支持民眾熱烈歡迎。圖／蘇巧慧辨公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會，受到支持民眾熱烈歡迎。圖／蘇巧慧辨公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會與民進黨前發言人、議員參選人張志豪同台造勢。圖／蘇巧慧辨公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會與民進黨前發言人、議員參選人張志豪同台造勢。圖／蘇巧慧辨公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會與民進黨前發言人、議員參選人張志豪、張錦豪及基隆市議員張之豪同台共同造勢，形成「三豪合體」。圖／蘇巧慧辨公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席中和座談會與民進黨前發言人、議員參選人張志豪、張錦豪及基隆市議員張之豪同台共同造勢，形成「三豪合體」。圖／蘇巧慧辨公室提供

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