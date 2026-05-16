蘇巧慧出席張志豪中和座談會 蘇：要讓新北衛星變繁星
民進黨新北市長參選人蘇巧慧連趕3場，今晚出席新北市議員參選人張志豪在中和區山北活動中心舉辦「贏回新北！中和慧更豪！」市政說明會，蘇巧慧以雙和醫院、大漢溪堤外便道為例，她才是最創新，能夠「用新方法解決老問題」的新時代市長參選人，期盼更多市民朋友支持她，讓她帶領新北更快速地前進。
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蘇巧慧指出，中和居民最瞭解「創新、會做事」的力量，過去台北縣政府為了興建雙和醫院，以「愚公移山」的精神移除數十萬噸土方，為雙和醫院打造建設地基，更將這批土方轉化為鶯歌區大漢溪旁32公頃的河川新生地，這正是「用新方法解決老問題」的絕佳案例。
蘇巧慧說，她擔任立法委員期間，同樣以創新思維，與行政團隊提出「移除右岸淤積、加固左岸堤防」的創新工法，成功打通「大漢溪左岸堤外便道」。她承諾未來將帶著這份態度，為全新北市民打造更安全、便利的生活環境。
蘇巧慧表示，會持續加速推動捷運中和光復線、萬大中和樹林線，並持續緊盯社會住宅建設進度，推動中和交通與住宅升級。她說，面對新時代，新北必須要有新觀念、有創意、執行力高的首長，才能帶領新北進一步升級。她強調，新北市不會是台北市的衛星城市，未來會和新北市議員們一起推動城市行銷，期盼新北「衛星變繁星」，讓新北每一區的特色被更多人看見。
張志豪針對中和未來的發展，聚焦「三寶爸」的溫暖家長視角，提出將中和打造成為「兒童友善城市」的兩大關鍵核心：第一是「出入安全」將全面啟動「守護學童安全，人行道大翻新」計畫，通盤檢視中和區所有中小學校園周邊行人空間，打造讓家長放心、孩子安心的平整通學步道；第二是「教育環境的科技與空間翻新」，將全力推動建構中小學 AI 教育環境，不僅擴增智慧校園軟硬體，更要活化社區閒置空間增設學童閱讀室，讓下一代在科技時代立於不敗之地。
張志豪今晚也邀請新北市議員張錦豪、基隆市議員張之豪，共同出席造勢，形成「三豪合體」的有趣畫面，蘇巧慧更與3人在現場大玩蘿蔔蹲，現場氣氛熱烈，新北市議員戴瑋姍、卓冠廷，以及台北市議員參選人馬郁雯也到場力挺。
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