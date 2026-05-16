「真正做實事」力挺李四川 黃國昌播「蘇貞昌一句諷蔣萬安」轟仇恨政治

民眾黨主席黃國昌今晚擔任「董事長開講粉絲見面會」的神秘嘉賓，一登場便引發現場支持者熱烈歡呼與鼓掌。黃國昌致詞時力挺李四川，強調2026年新北市長選戰「非常重要」，將牽動台灣未來政治方向，更稱李四川是「真正做實事的人」。

黃國昌致詞開頭，先播放2022年時任立委蔣萬安在立法院質詢行政院前院長蘇貞昌的影片，當時蔣要求蘇長承諾不再發生大跳電，蘇貞昌回嗆蔣萬安「你祖父承諾反攻大陸」，影片播出後，現場支持者哄笑不斷。

黃國昌表示，2026新北市長選舉不只是地方選舉，更關乎台灣未來究竟要走向「真正做實事的政治」，還是「製造對立與仇恨的政治」。他批評，民進黨長期以來以開空頭支票、製造對立方式處理政治問題，並點名能源政策、核管法修法及國家電影文化中心第二期工程等議題。

黃國昌提到，過去民進黨曾批評核管法修法是「幫中共開門」，賴清德總統今年卻公開感謝國會修法，作為核電延役法源依據。他說，自己感受到的不是諷刺，而是「要求政府真正面對人民生活與經濟問題」。

他也提到國家電影文化中心第二期工程，指出行政院前院長蘇貞昌曾於2022年承諾中央將全額補助，但新北市府完成土地移轉後，工程至今仍未動工，「連一塊磚都沒有」。黃國昌批評，現在代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，卻再度提出相同承諾，「這是我們要的政治嗎？」

黃國昌也質疑蘇巧慧提出的福利政見財務規畫，認為相關預算估算與實際差距過大，批評是「開芭樂票」。他表示，相較之下，李四川提出敬老卡點數擴大使用範圍等政策，更能真正解決問題，而不是一味加碼補助。

黃國昌表示，台灣需要的是能真正解決問題、展現執行力的政治人物，而不是透過仇恨與對立爭取選票。他說，自己在李四川身上看見執行力與責任感，「新北最好的選擇就是李四川」。

晚間活動於三重綜合體育館舉行，現場約1200個座位幾乎坐滿。黃國昌現身時，現場支持者高喊「國昌加油」、「李四川凍蒜」，氣氛熱烈。

民眾黨主席黃國昌今晚擔任「董事長開講粉絲見面會」神秘嘉賓，現場支持者歡呼不斷。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌與新北市長侯友宜握手致意。記者張策／攝影