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行動迎雙北共治 蔣萬安首度站台李四川力讚「化不可能為可能」

聯合報／ 記者張策王長鼎王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，分享他參選的心路歷程與政見，台北市長蔣萬安（右）到場為他站台。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，分享他參選的心路歷程與政見，台北市長蔣萬安（右）到場為他站台。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今晚首度站台力挺新北市長參選人李四川，蔣萬安說，不論是台北大巨蛋或是輝達全球總部落腳台北，川伯都功不可沒，兩人共同努力化不可能為可能。對於蘇巧慧「細漢說」，蔣萬安強調，雙北共治是對的事，卻有人扭曲成「新北不能當細漢仔」。

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蔣萬安今至新北市三重體育館出席由美麗島電子報董事長吳子嘉主持的「董事長開講粉絲見面會」。

他說，台北大巨蛋在去年2025年一整年，大巨蛋迎來超過260萬人次，而且整體帶動的營收也超過187億元，更重要是也帶動全市相關觀光、旅館住宿的消費，光是餐飲、旅宿的消費整體就來到了3237億元，觀光旅館的住宿營收也達321億元，這已經超過疫情之前2019年的水準。

他說，在之前也有很多人說台北市東區可能要落幕、沒落，但也因為大巨蛋所帶來的效益，讓東區的空置率降到只有個位數，所以台北大巨蛋是他和川伯共同努力、勇敢開路，化不可能為可能，讓市民看到具體的改變和進步重要的成果。

蔣萬安說，輝達全球總部能落腳台北市，也是他與當時擔任副市長的李四川共同努力爭取，成功讓輝達確定在北士科建廠，讓台北市未來可望成為AI科技城市，李四川當選新北市長將台北市共同合作 ，讓科技廊道由台北市連接到新北市，一起共同發展。

台北市長蔣萬安今晚跨區至新北市三重體育館力挺藍軍新北市長參選人李四川，還說輝達全球總部落腳台北，川伯功不可沒。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安今晚跨區至新北市三重體育館力挺藍軍新北市長參選人李四川，還說輝達全球總部落腳台北，川伯功不可沒。記者張策／攝影

台北市長蔣萬安今晚跨區至新北市三重體育館力挺藍軍新北市長參選人李四川，還說輝達全球總部落腳台北，川伯功不可沒。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安今晚跨區至新北市三重體育館力挺藍軍新北市長參選人李四川，還說輝達全球總部落腳台北，川伯功不可沒。記者張策／攝影

李四川 蔣萬安 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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