挺川伯接棒 侯友宜：沒完成的就交給腳踏實地、最了解新北的李四川

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今晚合體出擊，透過「董事長開講粉絲會」場合為新北市長參選人李四川助攻，侯友宜與李四川共事多年，侯大力背書說，交棒給李四川他很放心，李最了解新北的人，是新北市長的不二人選。

侯友宜說，新北捷運路網正如火如荼推進，七線齊發，交給有工程背景的李四川是不二人選，李願意承擔、有勇氣，我們一起發揮夥伴的力量，來為他開新航道。

侯也說，他今年工作剛好滿50年，第二任市長任期剩200多天，他一天當三天用，仍有許多任務來不及完成，「我沒完成的，就交給腳踏實地、最了解新北的李四川」。

侯友宜說，新北捷運路網正如火如荼推進，七線齊發，交給有工程背景的李四川是不二人選，李願意承擔、有勇氣，「我們一起發揮夥伴的力量，來為他開新航道」。記者張策／攝影