2026前哨戰起跑！鄭麗君台中開講：全力爭取無人機預算護國防

民進黨啟動2026九合一大選，今由行政院副院長鄭麗君領軍，下鄉到台中宣講。鄭麗君強調，無人機是台灣下一波戰略產業，更是「非紅供應鏈」關鍵。立院日前通過國防特別預算條例，砍掉台灣發展自主國防的機會，衝擊台中無人機產業，行政院全力爭取無人機預算，給國人最完整的國防體系。

民進黨「台灣好生活」縣市政策說明會今由台中市長參選人何欣純、鄭麗君、內政部長劉世芳，接力向市民報告中央政府對台中的支持與照顧，並提出未來的城市發展藍圖與願景。

鄭麗君指出，台美關稅談判的優惠待遇與優勢，政府會全力爭取不打折扣，讓各項產業更有優勢走向世界，未來AI會與台中的產業結合，將台中打造為「中部精密製造新核心」，打造台灣的護國群山，並加強照顧中小微企業，讓台灣經濟穩健成長。

劉世芳說明，政府為解決居住問題，透過興建社宅、包租代管、租金補貼三軌並行，大台中地區就補貼逾55億元、協助21.7萬戶家庭降低租屋壓力；另外，近期頻傳廢土亂倒中部地區也深受其害，政府除了積極打擊違法亂倒、守護環境正義，也在何欣純、陳素月委員的協助下，加速啟用彰濱土石方暫置場。

劉世芳更加碼秀出2014至2026年交通部對台中的16項補助，不論是公路、軌道建設共補助1418億元，她表示，相信未來何欣純接棒後，與中央合作更緊密，台中的交通建設一定會更好。