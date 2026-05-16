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打造雙北30分鐘生活圈 李四川高喊：新北要成為最有希望城市

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，分享他參選的心路歷程與政見。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，分享他參選的心路歷程與政見。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚在三重綜合體育館出席媒體人吳子嘉舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，現場約1200個座位幾乎坐滿。李四川致詞時大談自身成長背景、雙北共治理念與交通願景，並喊話若未來與台北市長蔣萬安共同執政，雙北將打造「30分鐘生活圈」，讓新北成為台灣最有希望、最有未來的城市。

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李四川表示，自己出身離島家庭，讀台北工專時父親過世，家中責任落到自己肩上，因此年輕時寒暑假都在打工。他也秀出民國68年取得的室內電線及冷凍空調技術士證照，笑稱當年頭髮比現在多，「但跟韓院長在一起久了，頭髮都掉光了」。

李四川說，自己一路從工地、基層做起，也當過3個直轄市副市長，因此很清楚市長的責任，「市長不是選出來講漂亮話，是要解決問題」。他表示，自己不是坐在辦公室的人，而是從工地走出來的人，深知工程與城市治理必須與時俱進。

他也以公館圓環改善工程為例表示，當時公館圓環交通事故率高居台北市7年第1，但很多人勸他「要選新北市長就不要動公館圓環」，不過他認為人民安全不能打折，因此決定拆除圓環、填平地下道，將原本約60天工期壓縮至19天，且交通事故率已下降51%。

李四川指出，城市治理不能只看簡報、聽報告，而是要到現場了解問題。他也提到，許多法令已不符合社會進步，例如大巨蛋過去不能辦演唱會，後來才突破限制；另包括輝達進駐北士科案，也歷經長時間協調。

李四川表示，當時輝達看上北士科T17、T18基地，但土地已設定地上權給新光人壽，後續經市府協調與尋找替代方案，最後成功讓輝達全球總部留在台北。他說，「如果當時沒有把輝達案談成，台灣可能把下一個30年的護國神山送給別人」。

談及未來願景，李四川提出雙北AI產業廊帶與交通整合構想。他表示，未來若當選新北市長，將與蔣萬安合作，串聯北士科、內科、南港與新北產業帶，並推動跨越基隆河連接社子、蘆洲、五股的交通建設，形成完整AI產業鏈。

此外，他也提到淡江大橋、淡海輕軌、五股輕軌、中和光復線、環狀線南環段、東環段與汐東線等交通建設，強調未來雙北捷運路網完成後，將形成真正的「30分鐘生活圈」。

李四川最後表示，侯友宜市長這8年執政相當成功，但他希望未來的新北不只如此，「而是要成為全台灣最有希望、最有力量、最有未來的城市」。

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