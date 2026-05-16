缺席民眾黨台中隊成軍挨嗆 楊寶楨曝真相反控霸凌：黨中央什麼時候要管

民眾黨前發言人楊寶楨有意戰台中東南區議員，揚言黨若不提名考慮脫黨參選，後又改口尊重黨內機制，會參選到底。同黨尋求連任的台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊今成軍後，公開嗆楊寶楨「妳人在哪裡？」楊寶楨回擊表示，是市黨部主委陳清龍要她別去，並稱近期忍受同黨集體言語霸凌，這真的是黨要的團結嗎？

民眾黨備戰地方大選，「民眾台中隊」誓師大會今早在台中市黨部登場，由黨主席黃國昌坐鎮，為江和樹、參選后里豐原區的連小華、西屯區劉芩妤、太平區許書豪、北屯區邱于珊、清水梧棲沙鹿區陳永祥等6人披戰袍、授戰旗，宣告選戰起跑。

江和樹宣講時說，民眾黨這次面臨傳統政黨夾擊的極大壓力，但絕不被看衰，上一屆提名11人，今年採取精兵策略目前提名6人，喊出「坐五望六搶七」的目標。至於為何是「搶七」？麻煩黃國昌、很多一直在幫忙、願意加入民眾黨的人，最後也會用無黨籍跟沒有提名部分做合作，希望當選後也能加入白營一起來努力。

江和樹此言一出，瞬間引起底下人員騷動，有人猜測「在講楊寶楨」。江和樹會後在台下質疑，台中隊成立的重要時刻，最想參選的楊寶楨卻沒出現，「關鍵時刻，妳人在哪裡？」

楊寶楨在臉書PO文表示，「民眾台中隊」今成立，她沒到現場，是因為陳清龍要她別去，怕現場狀況不可控，可能會失焦。所以她尊重陳清龍的安排，沒有去到現場。

楊寶楨質疑，江和樹在沒有搞清楚原因的情況下，就在臉書上批評她「人在哪裡」？傷害都造成了，再回過頭說是希望團結？她近期受著台中市幾名參選人的集體言語霸凌，黨中央和台中市黨部都視而不見？什麼時候才要管管？這真的是黨要的團結嗎？

民眾黨台中隊今誓師，由黨主席黃國昌（左）為台中市議員江和樹（右）披彩帶。記者趙容萱／攝影

民眾黨台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊誓師大會上，喊出市議員選舉「「坐五望六搶七」的目標。記者趙容萱／攝影