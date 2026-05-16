快訊

被指不滿報導內容…CBS主播隔空報川習會遭禁止 圓山飯店發聲澄清

川習會中美經貿磋商 陸商務部公布「5大初步成果」含相互降稅

夏天悄報到…西半部防午後雷陣雨 下周高溫直衝35度

聽新聞
0:00 / 0:00

缺席民眾黨台中隊成軍挨嗆 楊寶楨曝真相反控霸凌：黨中央什麼時候要管

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前發言人楊寶楨。聯合報系資料照
民眾黨前發言人楊寶楨。聯合報系資料照

民眾黨前發言人楊寶楨有意戰台中東南區議員，揚言黨若不提名考慮脫黨參選，後又改口尊重黨內機制，會參選到底。同黨尋求連任的台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊今成軍後，公開嗆楊寶楨「妳人在哪裡？」楊寶楨回擊表示，是市黨部主委陳清龍要她別去，並稱近期忍受同黨集體言語霸凌，這真的是黨要的團結嗎？

2026九合一選舉

民眾黨備戰地方大選，「民眾台中隊」誓師大會今早在台中市黨部登場，由黨主席黃國昌坐鎮，為江和樹、參選后里豐原區的連小華、西屯區劉芩妤、太平區許書豪、北屯區邱于珊、清水梧棲沙鹿區陳永祥等6人披戰袍、授戰旗，宣告選戰起跑。

江和樹宣講時說，民眾黨這次面臨傳統政黨夾擊的極大壓力，但絕不被看衰，上一屆提名11人，今年採取精兵策略目前提名6人，喊出「坐五望六搶七」的目標。至於為何是「搶七」？麻煩黃國昌、很多一直在幫忙、願意加入民眾黨的人，最後也會用無黨籍跟沒有提名部分做合作，希望當選後也能加入白營一起來努力。

江和樹此言一出，瞬間引起底下人員騷動，有人猜測「在講楊寶楨」。江和樹會後在台下質疑，台中隊成立的重要時刻，最想參選的楊寶楨卻沒出現，「關鍵時刻，妳人在哪裡？」

楊寶楨在臉書PO文表示，「民眾台中隊」今成立，她沒到現場，是因為陳清龍要她別去，怕現場狀況不可控，可能會失焦。所以她尊重陳清龍的安排，沒有去到現場。

楊寶楨質疑，江和樹在沒有搞清楚原因的情況下，就在臉書上批評她「人在哪裡」？傷害都造成了，再回過頭說是希望團結？她近期受著台中市幾名參選人的集體言語霸凌，黨中央和台中市黨部都視而不見？什麼時候才要管管？這真的是黨要的團結嗎？

民眾黨台中隊今誓師，由黨主席黃國昌（左）為台中市議員江和樹（右）披彩帶。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中隊今誓師，由黨主席黃國昌（左）為台中市議員江和樹（右）披彩帶。記者趙容萱／攝影

民眾黨台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊誓師大會上，喊出市議員選舉「「坐五望六搶七」的目標。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊誓師大會上，喊出市議員選舉「「坐五望六搶七」的目標。記者趙容萱／攝影

楊寶楨今晚PO文吐苦水，表示近期忍受同黨集體言語霸凌。圖／翻攝自楊寶楨臉書
楊寶楨今晚PO文吐苦水，表示近期忍受同黨集體言語霸凌。圖／翻攝自楊寶楨臉書

2026九合一選舉 台中市選舉 民眾黨 楊寶楨 江和樹 黃國昌

延伸閱讀

川普拿「對台軍售」當談判籌碼？黃國昌震驚：違反美對台6項保證

【重磅快評】霸凌案被調查人 都能像楊珍妮「適度請假」嗎？

蘇巧慧出席「瑜你一起贏回新北」座談會 蘇：讓深坑再漂亮20年

內部課程嗆自家人？傳鄭麗文爆馬英九狀況差 趙少康遭酸「難溝通」反擊了

相關新聞

國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

國民黨北市中正萬華議員初選競爭激烈，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「3搶1」，經過3天電話民調和今天黨員投票結果，由張延廷勝出。

「責任來了要擔得起」李四川親談喪父 吳子嘉揭特點：更能理解基層民眾辛苦

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講粉絲見面會」，於活動中接受媒體人吳子嘉專訪，談及自身成長背景、求學歷程與人生經驗。李四川回憶，自己從高雄岡山農工考上台北工專後不久，父親過世，當時只能半工半讀完成學業，也因此深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」。

沈伯洋新造型要衝人氣？蔣萬安秒答這件事「比較重要」

民進黨日前提名立委沈伯洋參選台北市長，近來日沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。蔣萬安下午被媒體問到對沈伯洋新造型的看法，僅秒答「我就是專注市政，我想這比較重要」。

打造雙北30分鐘生活圈 李四川高喊：新北要成為最有希望城市

國民黨新北市長參選人李四川今晚在三重綜合體育館出席媒體人吳子嘉舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，現場約1200個座位幾乎坐滿。李四川致詞時大談自身成長背景、雙北共治理念與交通願景，並喊話若未來與台北市長蔣萬安共同執政，雙北將打造「30分鐘生活圈」，讓新北成為台灣最有希望、最有未來的城市。

缺席民眾黨台中隊成軍挨嗆 楊寶楨曝真相反控霸凌：黨中央什麼時候要管

民眾黨前發言人楊寶楨有意戰台中東南區議員，揚言黨若不提名考慮脫黨參選，後又改口尊重黨內機制，會參選到底。同黨尋求連任的台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊今成軍後，公開嗆楊寶楨「妳人在哪裡？」楊寶楨回擊表示，是市黨部主委陳清龍要她別去，並稱近期忍受同黨集體言語霸凌，這真的是黨要的團結嗎？

基隆新住民破萬人 童子瑋：推動開放議會與市府空間讓新住民交流

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策，他說，基隆新住民已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，更應該走向「培力」，成為城市發展的重要夥伴，將推動開放議會與市府公共場域，讓新住民有更多交流與相聚的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。