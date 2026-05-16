基隆新住民破萬人 童子瑋：推動開放議會與市府空間讓新住民交流

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策，他說，基隆新住民已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，更應該走向「培力」，成為城市發展的重要夥伴，將推動開放議會與市府公共場域，讓新住民有更多交流與相聚的機會。

今天活動現場有來自印尼、泰國、菲律賓與越南的新住民姐妹，特別穿上各國傳統服飾熱情參與，展現多元文化魅力與各自家鄉特色，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。

童子瑋表示，基隆是一座海港城市，最懂得歡迎不同背景文化的人，也最能接納不同的故事，他期盼未來能爭取更多資源支持新住民，讓國際在基隆扎根。

童子瑋表示，在前市長林右昌任內，曾透過新住民票選，將原本的新住民中心更名為「國際家庭中心」，就是希望每一個新住民家庭都能被視為「國際家庭」，這也與基隆作為海港城市、面向國際的城市性格相互呼應。基隆一直以來都是包容多元文化的城市，也最能理解不同背景家庭在這裡努力生活的故事。

童子瑋說，基隆新住民已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，應該走向「培力」。他主張，未來將透過市府結合社區、民間團體與在地資源，支持新住民投入社區營造、親子陪伴、文化交流與在地導覽等工作，讓新住民不只是被照顧的對象，更是城市發展的重要夥伴。

童子瑋表示，他到年底前仍擔任議長，未來也可能承擔更大的責任。他會推動開放議會與市府公共場域，讓新住民朋友有更多交流與相聚的機會。

童子瑋說，他會讓新住民不只是住在基隆，更成為一起建設基隆、一起改變基隆的重要夥伴。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策。圖／童子瑋辦公室提供