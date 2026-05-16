快訊

被指不滿報導內容…CBS主播隔空報川習會遭禁止 圓山飯店發聲澄清

川習會中美經貿磋商 陸商務部公布「5大初步成果」含相互降稅

夏天悄報到…西半部防午後雷陣雨 下周高溫直衝35度

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆新住民破萬人 童子瑋：推動開放議會與市府空間讓新住民交流

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策，他說，基隆新住民已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，更應該走向「培力」，成為城市發展的重要夥伴，將推動開放議會與市府公共場域，讓新住民有更多交流與相聚的機會。

2026九合一選舉

今天活動現場有來自印尼、泰國、菲律賓與越南的新住民姐妹，特別穿上各國傳統服飾熱情參與，展現多元文化魅力與各自家鄉特色，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。

童子瑋表示，基隆是一座海港城市，最懂得歡迎不同背景文化的人，也最能接納不同的故事，他期盼未來能爭取更多資源支持新住民，讓國際在基隆扎根。

童子瑋表示，在前市長林右昌任內，曾透過新住民票選，將原本的新住民中心更名為「國際家庭中心」，就是希望每一個新住民家庭都能被視為「國際家庭」，這也與基隆作為海港城市、面向國際的城市性格相互呼應。基隆一直以來都是包容多元文化的城市，也最能理解不同背景家庭在這裡努力生活的故事。

童子瑋說，基隆新住民已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，應該走向「培力」。他主張，未來將透過市府結合社區、民間團體與在地資源，支持新住民投入社區營造、親子陪伴、文化交流與在地導覽等工作，讓新住民不只是被照顧的對象，更是城市發展的重要夥伴。

童子瑋表示，他到年底前仍擔任議長，未來也可能承擔更大的責任。他會推動開放議會與市府公共場域，讓新住民朋友有更多交流與相聚的機會。

童子瑋說，他會讓新住民不只是住在基隆，更成為一起建設基隆、一起改變基隆的重要夥伴。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 新住民 2026九合一選舉 基隆市選舉 民進黨

延伸閱讀

影／綠猛攻「鴨子船」採購圖利 謝國樑反擊：處長快問快答一次說清

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

日子只能這樣過？在台舉目無親 新住民家暴倖存者：被打要勇敢講出來

樹林座談會湧入600人 蘇巧慧喊話讓樹林出市長：走向下一個10年

相關新聞

國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

國民黨北市中正萬華議員初選競爭激烈，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「3搶1」，經過3天電話民調和今天黨員投票結果，由張延廷勝出。

「責任來了要擔得起」李四川親談喪父 吳子嘉揭特點：更能理解基層民眾辛苦

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講粉絲見面會」，於活動中接受媒體人吳子嘉專訪，談及自身成長背景、求學歷程與人生經驗。李四川回憶，自己從高雄岡山農工考上台北工專後不久，父親過世，當時只能半工半讀完成學業，也因此深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」。

沈伯洋新造型要衝人氣？蔣萬安秒答這件事「比較重要」

民進黨日前提名立委沈伯洋參選台北市長，近來日沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。蔣萬安下午被媒體問到對沈伯洋新造型的看法，僅秒答「我就是專注市政，我想這比較重要」。

打造雙北30分鐘生活圈 李四川高喊：新北要成為最有希望城市

國民黨新北市長參選人李四川今晚在三重綜合體育館出席媒體人吳子嘉舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，現場約1200個座位幾乎坐滿。李四川致詞時大談自身成長背景、雙北共治理念與交通願景，並喊話若未來與台北市長蔣萬安共同執政，雙北將打造「30分鐘生活圈」，讓新北成為台灣最有希望、最有未來的城市。

缺席民眾黨台中隊成軍挨嗆 楊寶楨曝真相反控霸凌：黨中央什麼時候要管

民眾黨前發言人楊寶楨有意戰台中東南區議員，揚言黨若不提名考慮脫黨參選，後又改口尊重黨內機制，會參選到底。同黨尋求連任的台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊今成軍後，公開嗆楊寶楨「妳人在哪裡？」楊寶楨回擊表示，是市黨部主委陳清龍要她別去，並稱近期忍受同黨集體言語霸凌，這真的是黨要的團結嗎？

基隆新住民破萬人 童子瑋：推動開放議會與市府空間讓新住民交流

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策，他說，基隆新住民已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，更應該走向「培力」，成為城市發展的重要夥伴，將推動開放議會與市府公共場域，讓新住民有更多交流與相聚的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。