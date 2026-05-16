談拆公館圓環、解決輝達案過程 李四川：人民的託付不能辜負

李四川今晚出席「董事長開講」粉絲見面會，回顧拆除公園圓環、解決輝達用地案的挑戰，他強調，城市治理要以百姓需求為念，人民的託付不能辜負。

談起去年9月拆除公館圓環的過程，填平作業比預期超前，但拆除期間與後續平面化調整作業，一度造成中永和地區交通壅塞，也引來一些質疑聲。李四川說，拆圓環過程他不畏懼外界的質疑，用意就是要降低事故率，從去年10月到最近，當地事故下降51%，證明當時決策是對的，工程出發點就是要把人民安全放第一位。

「人民的錢不能亂花，人民的託付不能辜負。」李四川說，他當過3個直轄市副市長，深知城市治理不能只有聽簡報，要到現場看問題在哪裡，哪裡要補強。

談及解決輝達用地案的突破與挑戰，李四川說，他態度堅定一定要克服，理由是「不能把下一個30年的護國神山送別人」，要為雙北串起AI產業鏈，讓更多年輕人受惠。

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影