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談拆公館圓環、解決輝達案過程 李四川：人民的託付不能辜負

聯合報／ 記者張策王長鼎王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會。記者余承翰／攝影

李四川今晚出席「董事長開講」粉絲見面會，回顧拆除公園圓環、解決輝達用地案的挑戰，他強調，城市治理要以百姓需求為念，人民的託付不能辜負。

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談起去年9月拆除公館圓環的過程，填平作業比預期超前，但拆除期間與後續平面化調整作業，一度造成中永和地區交通壅塞，也引來一些質疑聲。李四川說，拆圓環過程他不畏懼外界的質疑，用意就是要降低事故率，從去年10月到最近，當地事故下降51%，證明當時決策是對的，工程出發點就是要把人民安全放第一位。

「人民的錢不能亂花，人民的託付不能辜負。」李四川說，他當過3個直轄市副市長，深知城市治理不能只有聽簡報，要到現場看問題在哪裡，哪裡要補強。

談及解決輝達用地案的突破與挑戰，李四川說，他態度堅定一定要克服，理由是「不能把下一個30年的護國神山送別人」，要為雙北串起AI產業鏈，讓更多年輕人受惠。

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 輝達 公館

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