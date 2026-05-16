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談拆公館圓環、解決輝達案過程 李四川：人民的託付不能辜負
李四川今晚出席「董事長開講」粉絲見面會，回顧拆除公園圓環、解決輝達用地案的挑戰，他強調，城市治理要以百姓需求為念，人民的託付不能辜負。
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談起去年9月拆除公館圓環的過程，填平作業比預期超前，但拆除期間與後續平面化調整作業，一度造成中永和地區交通壅塞，也引來一些質疑聲。李四川說，拆圓環過程他不畏懼外界的質疑，用意就是要降低事故率，從去年10月到最近，當地事故下降51%，證明當時決策是對的，工程出發點就是要把人民安全放第一位。
「人民的錢不能亂花，人民的託付不能辜負。」李四川說，他當過3個直轄市副市長，深知城市治理不能只有聽簡報，要到現場看問題在哪裡，哪裡要補強。
談及解決輝達用地案的突破與挑戰，李四川說，他態度堅定一定要克服，理由是「不能把下一個30年的護國神山送別人」，要為雙北串起AI產業鏈，讓更多年輕人受惠。
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