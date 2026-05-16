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「責任來了要擔得起」李四川親談喪父 吳子嘉揭特點：更能理解基層民眾辛苦

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（右）今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，接受美麗島電子報董事長吳子嘉（左）訪問。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）今晚出席在三重綜合體育館舉辦的董事長開講粉絲見面會，接受美麗島電子報董事長吳子嘉（左）訪問。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講粉絲見面會」，於活動中接受媒體人吳子嘉專訪，談及自身成長背景、求學歷程與人生經驗。李四川回憶，自己從高雄岡山農工考上台北工專後不久，父親過世，當時只能半工半讀完成學業，也因此深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」。

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活動今晚間於三重綜合體育館舉行，現場約1200個座位幾乎全數坐滿，不少支持者提前進場卡位，場內氣氛熱烈。李四川與台北市長蔣萬安進場時，現場爆出尖叫與歡呼聲，不少人也拿起手機拍攝、揮手互動，場面宛如大型粉絲見面會。

李四川表示，自己從小家境不好，當年是第一位應屆從岡山農工考上台北工專的人，除靠自己努力外，也受到師長鼓勵與協助。他說，「有時候一個大人願意相信你，真的會改變一個孩子的一生」，並藉機感謝過去教學組長對他的幫助。

吳子嘉則提到，李四川考上台北工專後不久父親就過世，必須半工半讀撐起生活，詢問他如何面對人生責任。李四川說，「責任並不是你準備好了才會來，但是責任來了，你還是要擔得起」，認為這是人生很重要的一件事。

談及當年打工經歷，李四川表示，那個年代很多人都必須邊工作邊念書，自己做的也多是體力活，但當時「只知道要賺錢，根本不知道什麼叫辛苦」，一路都是靠著一步一腳印走過來。

活動尾聲，吳子嘉也替整場專訪下註解，李四川一路從高雄岡山農工、台北工專，到工地現場、市府基層，再一路累積完整市政歷練，「他不是靠包裝走到今天，而是靠做事走到今天」。吳子嘉說，現在很多政治人物擅長講話、操作聲量，但李四川最大的特點，是吃過苦、懂基層，也真正做過工程與市政，因此更能理解基層民眾的辛苦與需求。

吳子嘉也說，從李四川分享的成長歷程中，可以看到一個人在面對責任與困境時如何一步一步撐過來，「這不是喊口號可以喊出來的」，認為李四川願意持續承擔責任，也是今天這場活動想讓外界重新認識李四川的重要原因。

活動今晚間於三重綜合體育館舉行，現場約1200個座位幾乎全數坐滿。記者張策／攝影
活動今晚間於三重綜合體育館舉行，現場約1200個座位幾乎全數坐滿。記者張策／攝影

活動今晚間於三重綜合體育館舉行，現場約1200個座位幾乎全數坐滿。記者張策/攝影
活動今晚間於三重綜合體育館舉行，現場約1200個座位幾乎全數坐滿。記者張策/攝影

李四川 吳子嘉 蔣萬安 2026九合一選舉 新北市選舉

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