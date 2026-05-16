國民黨雙北大咖出擊 戴錫欽：蔣萬安、李四川會是天作之合

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，像是新北市長參選人李四川應援大會。現場湧入約上千名人，北市議長戴錫欽、新北市議長蔣根煌打頭陣助講。蔣根煌說，他與李四川認識多年，李對事情的責任心，讓他感受很深，李四川堅持要忙完輝達案才離開北市。

「台北市民非常捨不得讓川伯離開。」戴錫欽說，蘇巧慧在去年11月就獲提名，李四川今天3月才登上選戰擂台，雖然比較晚出場，絕對是品質保證，若蔣萬安年底連任得票能輾壓對手，川伯居功厥偉，希望新北市民能把優質的川伯送進新北市府。

「蔣萬安、李四川會是天作之合。」戴錫欽說，雙北是共同生活圈，兩地市民就業、就學往來緊密，蔣萬安、李四川雙北共治絕對會是天作之合。

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，現場約有1200人，像是新北市長參選人李四川應援大會。記者張策／攝影