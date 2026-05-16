快訊

被指不滿報導內容…CBS主播隔空報川習會遭禁止 圓山飯店發聲澄清

川習會中美經貿磋商 陸商務部公布「5大初步成果」含相互降稅

夏天悄報到…西半部防午後雷陣雨 下周高溫直衝35度

聽新聞
0:00 / 0:00

影／綠猛攻「鴨子船」採購圖利 謝國樑反擊：處長快問快答一次說清

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綠猛攻「鴨子船」採購圖利，謝國樑反擊：處長快問快答一次說清。圖／基隆市政府提供
綠猛攻「鴨子船」採購圖利，謝國樑反擊：處長快問快答一次說清。圖／基隆市政府提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋及綠議員，近日全力猛改市府採購水陸兩棲觀光巴士「鴨子船」涉嫌圖利，議會藍綠吵翻天，市長謝國樑今天全力反擊說，將由產發處長蔡馥嚀「快問快答」一次說清楚，絕對沒有任何圖利，請市民放心。

2026九合一選舉

謝國樑說，這幾天在議會有很多議員討論，也有很多疑問，市府努力很久，還流標5次，好不容易才慢慢定下來，因此由蔡馥嚀處長一次說清楚，讓大家放心。

蔡馥嚀表示，這次預算會分成三部份，是因包含車體採購、碼頭改善工程以及進口稅費，性質不同，依法要分開辦理，是正常的採購程序。

蔡馥嚀說，推動前市府也參考國內外案例，針對港區環境、行駛路線、營運方式跟相關法規做過整體評估，才一步一步往前推。畢竟台灣多年沒有引進這類水陸兩用運具，很多流程都需要重新確認。

另外，蔡馥嚀說，大家關心的招標部分，也是採公開招標，並不是指定廠商，前後經歷5次流標，第6次才決標，一切都依法辦理。

「鴨子船計畫，我們會繼續努力推動。」蔡馥嚀表示，市府會把安全跟營運穩定放在第一位，希望未來能成為基隆港灣新的觀光特色，讓更多人看見基隆不一樣的魅力。

包括議長童子瑋、民進黨基隆市黨部、多位民進黨議員都猛改鴨子船採購計畫，有綠營議員日前到基隆地檢署告發謝國樑涉嫌圖利廠商。

綠營質疑謝市府112年9月前往日本橫濱、山梨縣考察2家營運商，次年編列5千萬元採購2艘鴨子船，後來發現少編關稅、碼頭改善工程各3千萬元等，導致預算擴增至1億多元，又把標案刻意拆分，規避政府採購法的巨額採購規定。

綠議員認為，謝市府到日本參訪的製造商就是這次得標廠商，也正好得標基隆市府的雙層觀光巴士採購案，始終不見謝國樑出面澄清或說明。

綠猛攻「鴨子船」採購圖利，謝國樑反擊：處長快問快答一次說清。圖／基隆市政府提供
綠猛攻「鴨子船」採購圖利，謝國樑反擊：處長快問快答一次說清。圖／基隆市政府提供

謝國樑 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉 國民黨 民進黨

延伸閱讀

國防遭刪恐衝擊高雄產業 陳其邁：藍白仍未說清原因

綠批台中立委砍無人機預算 盧秀燕：立院做得很好、展現防衛決心

淡江大橋通車未邀侯友宜 陳世凱：只是內部祈福拜拜儀式不要不開心

密室逃脫29歲女員工扮「吊死鬼」不治 家屬淚籲制度改革

相關新聞

國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

國民黨北市中正萬華議員初選競爭激烈，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「3搶1」，經過3天電話民調和今天黨員投票結果，由張延廷勝出。

「責任來了要擔得起」李四川親談喪父 吳子嘉揭特點：更能理解基層民眾辛苦

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講粉絲見面會」，於活動中接受媒體人吳子嘉專訪，談及自身成長背景、求學歷程與人生經驗。李四川回憶，自己從高雄岡山農工考上台北工專後不久，父親過世，當時只能半工半讀完成學業，也因此深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」。

沈伯洋新造型要衝人氣？蔣萬安秒答這件事「比較重要」

民進黨日前提名立委沈伯洋參選台北市長，近來日沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。蔣萬安下午被媒體問到對沈伯洋新造型的看法，僅秒答「我就是專注市政，我想這比較重要」。

打造雙北30分鐘生活圈 李四川高喊：新北要成為最有希望城市

國民黨新北市長參選人李四川今晚在三重綜合體育館出席媒體人吳子嘉舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，現場約1200個座位幾乎坐滿。李四川致詞時大談自身成長背景、雙北共治理念與交通願景，並喊話若未來與台北市長蔣萬安共同執政，雙北將打造「30分鐘生活圈」，讓新北成為台灣最有希望、最有未來的城市。

缺席民眾黨台中隊成軍挨嗆 楊寶楨曝真相反控霸凌：黨中央什麼時候要管

民眾黨前發言人楊寶楨有意戰台中東南區議員，揚言黨若不提名考慮脫黨參選，後又改口尊重黨內機制，會參選到底。同黨尋求連任的台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊今成軍後，公開嗆楊寶楨「妳人在哪裡？」楊寶楨回擊表示，是市黨部主委陳清龍要她別去，並稱近期忍受同黨集體言語霸凌，這真的是黨要的團結嗎？

基隆新住民破萬人 童子瑋：推動開放議會與市府空間讓新住民交流

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天民進黨新住民事務部舉辦「新住民夥伴連線計畫」，提出新住民政策，他說，基隆新住民已突破萬人，新住民政策不能只停留在關懷與協助，更應該走向「培力」，成為城市發展的重要夥伴，將推動開放議會與市府公共場域，讓新住民有更多交流與相聚的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。