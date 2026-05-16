影／綠猛攻「鴨子船」採購圖利 謝國樑反擊：處長快問快答一次說清

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋及綠議員，近日全力猛改市府採購水陸兩棲觀光巴士「鴨子船」涉嫌圖利，議會藍綠吵翻天，市長謝國樑今天全力反擊說，將由產發處長蔡馥嚀「快問快答」一次說清楚，絕對沒有任何圖利，請市民放心。

謝國樑說，這幾天在議會有很多議員討論，也有很多疑問，市府努力很久，還流標5次，好不容易才慢慢定下來，因此由蔡馥嚀處長一次說清楚，讓大家放心。

蔡馥嚀表示，這次預算會分成三部份，是因包含車體採購、碼頭改善工程以及進口稅費，性質不同，依法要分開辦理，是正常的採購程序。

蔡馥嚀說，推動前市府也參考國內外案例，針對港區環境、行駛路線、營運方式跟相關法規做過整體評估，才一步一步往前推。畢竟台灣多年沒有引進這類水陸兩用運具，很多流程都需要重新確認。

另外，蔡馥嚀說，大家關心的招標部分，也是採公開招標，並不是指定廠商，前後經歷5次流標，第6次才決標，一切都依法辦理。

「鴨子船計畫，我們會繼續努力推動。」蔡馥嚀表示，市府會把安全跟營運穩定放在第一位，希望未來能成為基隆港灣新的觀光特色，讓更多人看見基隆不一樣的魅力。

包括議長童子瑋、民進黨基隆市黨部、多位民進黨議員都猛改鴨子船採購計畫，有綠營議員日前到基隆地檢署告發謝國樑涉嫌圖利廠商。

綠營質疑謝市府112年9月前往日本橫濱、山梨縣考察2家營運商，次年編列5千萬元採購2艘鴨子船，後來發現少編關稅、碼頭改善工程各3千萬元等，導致預算擴增至1億多元，又把標案刻意拆分，規避政府採購法的巨額採購規定。

綠議員認為，謝市府到日本參訪的製造商就是這次得標廠商，也正好得標基隆市府的雙層觀光巴士採購案，始終不見謝國樑出面澄清或說明。