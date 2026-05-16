聽新聞
0:00 / 0:00
雙城論壇資料恐被中共拿走？ 北市府嗆沈伯洋「認知作戰」
民進黨台北市長參選人沈伯洋曾稱台北、上海雙城論壇成滲透破口，北市府反嗆沈說了40天但沒實證，應公開道歉。沈伯洋今又諷「400天可能比較正確」，市府副發言人葉向媛再質疑，一個身為法律人的立法委員，原來可以不用舉證就先抹黑嗎？這不就是認知作戰嗎？
2026九合一選舉
對於北市府要求道歉，沈伯洋今至大龍峒保安宮參香祈福被問及此事，他說，自己討論中國對台灣的滲透應該不是40天，400天可能比較正確。但這也是定義的問題，什麼叫滲透，滲透不是說一個人被挖角，然後變成對面的人，那已經變間諜了，沈伯洋還說，「滲透可能包含你的資料被拿走」，比如市政府把交通數據交給對方。
葉向媛表示，請沈伯洋委員具體說明，雙城論壇中什麼樣的交通數據，造成台北被滲透、成為破口？一個身為法律人的立法委員，原來可以不用舉證就先抹黑嗎？這不就是認知作戰嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。