雙城論壇資料恐被中共拿走？ 北市府嗆沈伯洋「認知作戰」

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾稱台北、上海雙城論壇成滲透破口，北市府反嗆沈說了40天但沒實證，應公開道歉。沈伯洋今又諷「400天可能比較正確」，市府副發言人葉向媛再質疑，一個身為法律人的立法委員，原來可以不用舉證就先抹黑嗎？這不就是認知作戰嗎？

對於北市府要求道歉，沈伯洋今至大龍峒保安宮參香祈福被問及此事，他說，自己討論中國對台灣的滲透應該不是40天，400天可能比較正確。但這也是定義的問題，什麼叫滲透，滲透不是說一個人被挖角，然後變成對面的人，那已經變間諜了，沈伯洋還說，「滲透可能包含你的資料被拿走」，比如市政府把交通數據交給對方。

葉向媛表示，請沈伯洋委員具體說明，雙城論壇中什麼樣的交通數據，造成台北被滲透、成為破口？一個身為法律人的立法委員，原來可以不用舉證就先抹黑嗎？這不就是認知作戰嗎？