沈伯洋轟老宅延壽非常慢 北市府列數據打臉嗆「比中央早11年」

台北市長選戰開打，民進黨參選人沈伯洋今稱「台北市老宅延壽走得非常慢」。北市都發局嚴正駁斥，更點出北市老宅延壽計畫比中央早11年，而「電梯加碼辦」在蔣市長任內占立案總數近6成，申請量也是全國第一；相關指控完全悖離事實，反而突顯出台北的領先地位。

沈伯洋今至保安宮參香祈福，致詞談到台北市的未來，要怎麼融合原來的文化、值得保存、最新科技等東西，才是一個城市應該發展的方向。

他說，北市有很多老宅，老宅延壽現在的方案，台北市走得非常非常的慢。我們要有好的電梯能夠裝設，有這樣的補助卻沒有進行；樓梯到底夠不夠寬，能夠有輔助的器具讓年長者可以更容易的上下樓梯。這些如此簡單的事情，有那麼多現代的技術能夠安裝在舊街區，卻未見這些事情的發展。

都發局強調，北市早於2015年即首創推出增設電梯補助政策，內政部老宅延壽機能復新計畫則是今年4月始才推出實施。北市老宅延壽計畫比中央早11年。

都發局指出，蔣萬安市長上任後，將老舊公寓增設電梯列為重大政策，在「都更八箭」中推出「電梯加碼辦」，透過降低申請門檻、簡化審查程序、提供分期撥款作為「第一桶金」等措施，持續優化制度、提升民眾申請意願。

都發局表示，蔣市府任內「電梯加碼辦」申請案件量明顯成長，占北市2015年推動以來案件數的57.4%，申請量居全國第一，展現台北隊推動老宅延壽的決心，呼籲相關人士勿抹煞基層同仁的努力。