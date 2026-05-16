蘇巧慧出席「瑜你一起贏回新北」座談會 蘇：讓深坑再漂亮20年

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席同黨籍新北市議員陳乃瑜在深坑區舉辦的「瑜你一起贏回新北」座談會，蘇巧慧拋出願景說，讓深坑再漂亮20年，受到支持者回應，高喊「蘇巧慧當選！」「未來市長好！」

蘇巧慧今天出席市議員陳乃瑜深坑座談會，一進場就受到全場近500位支持民眾熱情歡迎，不少年輕家長帶著小朋友一起來到現場，大喊「水獺媽媽加油！」現場氣氛熱烈。

蘇巧慧說，20年前透過老縣長蘇貞昌提出「一鄉鎮一特色」政策，為深坑老街奠定下紮實的觀光發展基礎，接連帶動整個深坑區的地方發展，她也提出「鑽石山城」計畫，期盼串連新北各區老街、步道、鐵道、礦業文化、和茶文化，為深坑老街注入嶄新的觀光能量，讓更多人看見深坑的美，她也會持續緊盯深坑輕軌計畫進度，期盼提升公共交通路網、改善生活圈機能，「讓深坑再漂亮20年。」

蘇巧慧說，4年前曾為陳乃瑜助選，陳乃瑜時已是很傑出的記者，經過這些年，陳乃瑜將對新聞的熱情全心投入在地方，也給她許多有關幼兒、長輩相關照顧政見的建議，成為一位更優秀、值得市民託付的民意代表。蘇巧慧大讚陳乃瑜「有成績、有熱情」希望繼續支持陳乃瑜，讓她順利連任。

蘇表示，陳乃瑜過去4年在議會長期為下一代爭取權益，在她提出的「六大福利政見」中，也感謝陳乃瑜針對幼兒照顧的部分，包括推動營養午餐全面免費、看醫生免門診和住院部分負擔，以及免費接種腸病毒、輪狀病毒疫苗等等，給予許多寶貴意見，讓福利政見能夠更完善。

陳乃瑜說，4年前參選就是從深坑出發，非常感謝深坑民眾一直以來給予她許多支持和鼓勵，當選後在新北市議會，不僅成功爭取生生有鮮奶，也針對敬老卡擴大使用範圍向新北市府質詢過15次。

陳乃瑜表示，會持續為地方爭取建設，包括深坑萬福公園遊戲場改善，以及二叭子植物園新闢步道及觀景平台等等。陳乃瑜強調，大文山地區的民眾就是她最堅強的後盾，期盼眾人持續支持她，讓她繼續為民眾服務。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午出席黨籍市議員陳乃瑜在深坑區舉辦的「瑜你一起贏回新北」座談會，受到支持者熱情歡迎。圖／蘇巧慧辦公室