國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

國民黨北市中正萬華議員初選競爭激烈，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷「3搶1」，經過3天電話民調和今天黨員投票結果，由張延廷勝出。

第五選區中正萬華議員應選8席，藍、綠都各提名4人，國民黨分別是現任議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平，以及今通過初選的張延廷取代涉京華城案的議員應曉薇。

這次國民黨中正萬華市議員初選，經過協調採「73制」黨員投票占3成、電話民調7成，創下北市議員初選黨員投票紀錄。北市黨部今舉辦黨員投票，中正萬華分設4個投開票所，選舉人數5336人，今天投票結果，投票率19.17%。得票數張延廷567票、郭音蘭281票、周世雄172票；電話民調也是張延廷第一。

張延廷說，謝謝黨工同志，他們都非常的辛苦，經過這一次的初選，我也謝謝郭音蘭和周世雄同志，讓他學習很多，成長很多，他會為中正萬華，甚至為台北市民，他會好好地打下一場的選戰。

國民黨北市議員初選全部結束，參選人就定位。國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽指出，最後一區初選結果出爐後，現在唯一還有山地原住民，因為現任議員李傅中武沒有登記參選，市黨部正密切地跟黨中央進一步溝通討論。可能會先把除了山地原住民以外的31加 1，先報黨中央核備，山地原住民1席的提名作業稍緩一下，考慮徵召人選。