陳水扁獻上改編競選歌 沈伯洋自曝邀打戰鬥陀螺

前總統陳水扁昨推出改編版1994年競選台北市長的歌曲「台北新故鄉」，新歌詞還提到鼠患議題，獻給民進黨台北市長參選人沈伯洋。沈伯洋今天自曝，有跟陳水扁約打戰鬥陀螺，還說他不會帶「爆刃」。

沈伯洋今至保安宮參香祈福被問及此事，他說，阿扁總統最近在網路上面非常活躍，自己也跟他約看要不要打戰鬥陀螺，還跟他講說自己不會帶「爆刃」，叫他不用緊張。下秒沈伯洋打趣說，「大家可能聽不懂，對不起。」

沈伯洋說，他過往有接受阿扁總統的專訪，一直以來都有一些意見交流，也很希望接下來能夠針對陳之前在市政有哪些作為、哪些應該延續卻沒被延續的遺珠之憾來跟他討論。

至於民進黨立委吳沛憶昨在臉書分享與立委黃捷的熱舞影片，沈伯洋留言「沒揪」，下次會一起跳舞？沈伯洋一臉疑惑，他以為沒送出去，被大家都知道了。兩人是他長久以來的戰友，也是非常好的朋友，他意思是怎麼沒有邀他一起過去，不是說要一起跳舞。他透露，他的舞技就是沒有舞技，笑說自己不會跳舞，可以請王世堅去拉小提琴。

沈伯洋說，希望藉由這方式能夠帶給年輕人一些活力，讓大家更認識我們。畢竟現在認識我們的人並不多，藉由大家有認識的橋樑，我們才更能夠去討論對城市的願景、對年輕人與三明治族群的想法、對年長者的政策、對整個國家要怎麼去跟別的城市對接，都必須要有一些橋樑，不然別人不關注你，沒有辦法把這樣的聲音送出去。