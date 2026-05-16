蔣市府為雙城論壇「滲透說」討道歉 沈伯洋：滲透包含資料被拿走

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾稱台北、上海雙城論壇成滲透破口，北市府回嗆沈說了40天但沒實證，應公開道歉。沈伯洋反擊，他討論中國對台灣的滲透400天比較正確，也重申「無限城」的交流可以包含上海，但上海的交流不包含無限城。

沈伯洋今至大龍峒保安宮參香祈福被問及此事，他說，自己討論中國對台灣的滲透應該不是40天，400天可能比較正確。但這也是定義的問題，什麼叫滲透，滲透不是說一個人被挖角，然後變成對面的人，那已經變間諜了。

沈伯洋指出，滲透可能包含你的資料被拿走，比如市政府把交通數據交給對方。他不認為玩字眼遊戲有任何的意義，也重申我們要跟世界各國交流，這件事情不會改變，沒有任何人會反對交流，但是交流要有效益，沒有效益的交流就不值得去辦。「無限城」的交流可以包含上海，但上海的交流不包含無限城。