沈伯洋自曝「翅膀還沒硬」 非常仰賴徐國勇帶他跑地方

民進黨立委沈伯洋日前正式披綠袍選台北市長，第一個假日行程從綠營票倉大同區出發，今天來到台北大龍峒保安宮參香祈福。對於民進黨秘書長徐國勇近來陪同走地方，未來會單飛成母雞帶小雞？沈伯洋自曝「翅膀還沒硬」，還是非常仰賴總督導帶他在地方上走一輪。

沈伯洋赴保安宮參香祈福，陪同出席包括身兼國策顧問的保安宮董事長廖武治 、立法委員王世堅和徐國勇、民進黨北市黨部主委張茂楠及北市議員顏若芳、林亮君、陳怡君，以及議員參選人林子揚、賴俊翰。現場支持者熱情加油，更大喊「市長好」。

徐國勇致詞提到，外界懷疑民進黨台北市長要提名誰，也問了他許多人才，其中還包含他，自己也曾說一定會有一個比徐國勇更優秀的人出來選。他身為民進黨秘書長，任務是要提名一位讓台北市民有希望、願景的全方位市長，這周三已由賴清德總統介紹是沈伯洋。

沈伯洋表示，今天來到保安宮，除了祈求國泰民安，現在台北隊出發，未來會遇到各式各樣的挑戰，希望保生大帝能夠保佑，讓我們也能夠延續慈愛精神，讓更好的未來在台北深根。

媒體問及陸戰首站為何選保安宮？沈伯洋說，非常重要的目的是在地信仰中心，保安宮非常多精神、怎麼延續跟國際連結，值得我們學習，也是為什麼會來到保安宮的原因。

至於六都藍綠市長參選人已經出爐，相較國民黨人選都比民進黨年長，沈伯洋又是六都最年輕者，能更拉近年輕選票？沈伯洋說，要跟年輕人拉近距離，不能只是年輕而已，重點是能不能夠提出打動年輕人的政策。

沈伯洋舉例，世界很多城市都有城市基金，很多年輕人來台北打拚，他可能需要第一桶金，這些城市基金能不能直接到這些年輕人？這才是真正可以跟年輕人拉近距離的方式，也是我們要提出城市願景的方法。

不過，沈伯洋近來現身地方行程都有徐國勇陪同出席，未來是否會單飛成母雞來帶小雞？沈伯洋笑說，「我翅膀還沒硬」，他對地方上的熟悉度、對議題與政治的敏感度，遠遠不及徐國勇，接下來還是非常仰賴總督導，帶他好好在地方上走一輪。

沈伯洋強調，他也會在這當中學習成長，慢慢地讓自己跟社會、基層接觸，讓大家相信他並願意投他一票，也投給議員參選人一票。