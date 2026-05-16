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民眾黨台中隊成軍喊搶7席引猜想 江和樹嗆楊寶楨：重要時刻人在哪？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊誓師大會上，喊市議員選舉「「坐五望六搶七」的目標。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中市議員江和樹今在民眾黨台中隊誓師大會上，喊市議員選舉「「坐五望六搶七」的目標。記者趙容萱／攝影

民眾黨備戰地方大選，今台中隊成軍，由黨主席黃國昌坐鎮，為台中市議員江和樹等6名參選人披彩帶、授戰旗。江和樹站台時喊，「坐五望六搶七」，引發猜測「搶七講的是楊寶楨」；江和樹在會後公開質疑楊寶楨參選誠意，嗆「關鍵時刻，妳人在哪裡？」

2026九合一選舉

江和樹說，民眾黨這次面臨傳統政黨夾擊的極大壓力，但絕不被看衰，上一屆提名11人，今年採取精兵策略目前提名6人，自信喊出「坐五望六搶七」的目標。至於為何是「搶七」？麻煩黃國昌、很多一直在幫忙、願意加入民眾黨的人，最後也會用無黨籍跟沒有提名部分做合作，希望當選後也能加入白營一起來努力。

江和樹此言一出，瞬間引起底下人員騷動，有人猜測「在講楊寶楨」。

楊寶楨日前稱若黨中央不提名她，將考慮脫黨參選，今天透露，她已與台中市黨部和黨中央溝通，並釐清誤會，表示尊重黨內機制，但仍會參選到底。

江和樹會後在台下質疑，台中隊成立的重要時刻，最想參選的楊寶楨卻沒出現，「關鍵時刻，妳人在哪裡？」

民眾黨台中隊今誓師，由席黃國昌（左）為台中市議員江和樹（右）披彩帶。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中隊今誓師，由席黃國昌（左）為台中市議員江和樹（右）披彩帶。記者趙容萱／攝影

楊寶楨 江和樹 黃國昌 2026九合一選舉 台中市選舉 民眾黨

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