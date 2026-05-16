回應蘇巧慧「細漢說」 李四川：新北絕非任何人的細漢

國民黨新北市長參選人李四川今下午出席板橋區黨部辦的基層座談，向在場600多名板橋鄉親宣揚理念。針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「細漢」說，李四川在致詞時也回應對手，新北絕對不是任何人的「細漢」，新北絕對有持續向上發展機會，他也承諾，將全力推動軌道建設，節省民眾通勤時間，打造雙北30分鐘都會生活圈。

李四川坦言，他當公務員大半輩子，不擅長講漂亮話，習慣拿鐵鎚、實實在在做事；很多人問他「為何要選舉？」原因很簡單，就是「責任來我就擔」，他看到新北有持續向上發展機會，將持續推動軌道建設，力推輕軌串聯淡水、八里與林口、五股，加速推動環狀線北環段與中和光復線，一定會興建蘆社大橋，徹底打通雙北交通任督二脈，打造新北AI產業廊帶。

李四川強調，城市發展必須以人為本，因此未來也將升級新北敬老卡，將其中300點「悠遊卡化」，讓長輩不僅能搭車，更能支付醫院掛號費、拿藥、買保健食品、牛奶等，解決偏鄉長輩「點數用不完」困境，讓政策「看得到、用得到」。

對於蘇巧慧的新北「細漢」說，李四川強調，新北絕對不會是任何人的細漢，雙北本來就是緊密的生活圈，未來會跟台北市長蔣萬安攜手合作、雙北共治，讓新北市從北到南、從東到西，強化軌道建設及大眾交通運輸，打造30分鐘的雙北都會生活圈，讓民眾通勤時間減少，生活更便利。