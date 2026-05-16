快訊

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

影／孫安佐遭上銬！河堤測試「噴火槍」稱清老鼠 戴鴨舌帽、口罩移送地檢署

演藝圈置產富婆出事了？凍齡女神爆欠稅 名下千萬房產驚傳遭扣押

聽新聞
0:00 / 0:00

回應蘇巧慧「細漢說」 李四川：新北絕非任何人的細漢

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今下午出席板橋區黨部辦的基層座談，向在場600多名板橋鄉親宣揚理念。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今下午出席板橋區黨部辦的基層座談，向在場600多名板橋鄉親宣揚理念。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今下午出席板橋區黨部辦的基層座談，向在場600多名板橋鄉親宣揚理念。針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「細漢」說，李四川在致詞時也回應對手，新北絕對不是任何人的「細漢」，新北絕對有持續向上發展機會，他也承諾，將全力推動軌道建設，節省民眾通勤時間，打造雙北30分鐘都會生活圈。

2026九合一選舉

李四川坦言，他當公務員大半輩子，不擅長講漂亮話，習慣拿鐵鎚、實實在在做事；很多人問他「為何要選舉？」原因很簡單，就是「責任來我就擔」，他看到新北有持續向上發展機會，將持續推動軌道建設，力推輕軌串聯淡水、八里與林口、五股，加速推動環狀線北環段與中和光復線，一定會興建蘆社大橋，徹底打通雙北交通任督二脈，打造新北AI產業廊帶。

李四川強調，城市發展必須以人為本，因此未來也將升級新北敬老卡，將其中300點「悠遊卡化」，讓長輩不僅能搭車，更能支付醫院掛號費、拿藥、買保健食品、牛奶等，解決偏鄉長輩「點數用不完」困境，讓政策「看得到、用得到」。

對於蘇巧慧的新北「細漢」說，李四川強調，新北絕對不會是任何人的細漢，雙北本來就是緊密的生活圈，未來會跟台北市長蔣萬安攜手合作、雙北共治，讓新北市從北到南、從東到西，強化軌道建設及大眾交通運輸，打造30分鐘的雙北都會生活圈，讓民眾通勤時間減少，生活更便利。

國民黨新北市長參選人李四川今下午出席板橋區黨部辦的基層座談，向在場600多名板橋鄉親宣揚理念。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今下午出席板橋區黨部辦的基層座談，向在場600多名板橋鄉親宣揚理念。圖／李四川競辦提供

李四川 蘇巧慧 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

萬安旋風首站新北市挺川伯 新北議長蔣根煌：雙北聯防是贏的策略

民進黨：藍白大砍無人機 雙北產業大危機 蔣萬安、李四川好意思？

樹林座談會湧入600人 蘇巧慧喊話讓樹林出市長：走向下一個10年

淡江大橋通車未邀侯友宜 陳世凱：只是內部祈福拜拜儀式不要不開心

相關新聞

沈伯洋新造型要衝人氣？蔣萬安秒答這件事「比較重要」

民進黨日前提名立委沈伯洋參選台北市長，近來日沈伯洋造型出新，不只換新髮型，服裝上也做出變化。蔣萬安下午被媒體問到對沈伯洋新造型的看法，僅秒答「我就是專注市政，我想這比較重要」。

李四川強攻綠營優勢選區 蘇巧慧：首長是統合各方意見創造漂亮未來

民進黨新北市議員陳乃瑜今天與新北市長參選人蘇巧慧在深坑區萬福福德宮舉辦「瑜你一起贏回新北」座談會，針對藍營新北市長參選人李四川受吳子嘉邀請出席「董事長開講」網路電視訪談節目，是強攻綠營的優勢選區，蘇巧慧說，進步的新北市是彩色的，擔任首長就統合各方意見，創造出一個更漂亮的未來。

蔣市府為雙城論壇「滲透說」討道歉 沈伯洋：滲透包含資料被拿走

民進黨台北市長參選人沈伯洋曾稱台北、上海雙城論壇成滲透破口，北市府回嗆沈說了40天但沒實證，應公開道歉。沈伯洋反擊，他討論中國對台灣的滲透400天比較正確，也重申「無限城」的交流可以包含上海，但上海的交流不包含無限城。

沈伯洋自曝「翅膀還沒硬」 非常仰賴徐國勇帶他跑地方

民進黨立委沈伯洋日前正式披綠袍選台北市長，第一個假日行程從綠營票倉大同區出發，今天來到台北大龍峒保安宮參香祈福。對於民進黨秘書長徐國勇近來陪同走地方，未來會單飛成母雞帶小雞？沈伯洋自曝「翅膀還沒硬」，還是非常仰賴總督導帶他在地方上走一輪。

民眾黨台中隊成軍喊搶7席引猜想 江和樹嗆楊寶楨：重要時刻人在哪？

民眾黨備戰地方大選，今台中隊成軍，由黨主席黃國昌坐鎮，為台中市議員江和樹等6名參選人披彩帶、授戰旗。江和樹站台時喊，「坐五望六搶七」，引發猜測「搶七講的是楊寶楨」；江和樹在會後公開質疑楊寶楨參選誠意，嗆「關鍵時刻，妳人在哪裡？」

回應蘇巧慧「細漢說」 李四川：新北絕非任何人的細漢

國民黨新北市長參選人李四川今下午出席板橋區黨部辦的基層座談，向在場600多名板橋鄉親宣揚理念。針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「細漢」說，李四川在致詞時也回應對手，新北絕對不是任何人的「細漢」，新北絕對有持續向上發展機會，他也承諾，將全力推動軌道建設，節省民眾通勤時間，打造雙北30分鐘都會生活圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。