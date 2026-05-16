徐巧芯轟「獨裁思維、腦袋壞掉」 沈伯洋：寧願掉書袋也不掉漆

民進黨立委沈伯洋披綠袍選台北市長，藍委徐巧芯質疑沈持續抹紅基層里長，好意思說自己要跑基層？指他掉書袋式的獨裁思維，是讀書讀到腦袋壞掉的經典案例。沈伯洋今說，要保護被害里長、可能被威脅的中國配偶，強調寧願掉書袋也不要掉漆。

沈伯洋今至保安宮參香祈福被問及此事，他回應，不管是里長、還是廟宇，中國有所謂「三中一青」、「一代一線」，一直想來滲透台灣各個地方，這不代表我們各地方已經被滲透，也強調不要忘記這些人都是被害者。

沈伯洋說，統戰部之前有「宗教事務局」，因為想滲透台灣的宮廟一直失敗、打不進去，後來廢掉。這就跟很多外國想要把台積電整個挖走挖不走，因為它變成了一個生態系，因為它落地生根；而在宮廟裡面，自由跟民主的價值是對方學習不來，我們擲筊、信徒跟信眾圍在這、管理委員會的機制，是對方學習不來。

沈伯洋指出，我們有很多是被中國針對的被害人，我們的法治不是在懲罰被害人，而是要保護被害人，要保護在地的文化、里長、在這邊可能被威脅的中國配偶。他提出的政策都跟懲罰沒關係，只跟透明化有關係。

沈伯洋說，知道徐巧芯說他在掉書袋，但是他認為，作為一個知識份子的責任，就是把完整的論述要告訴民眾，寧願掉書袋也不要掉漆。

勤走基層部分，沈伯洋認為，不能只是在象牙塔裡空想「根據我的專業、根據我拜訪哪些專家、這個城市應該要怎麼進步」，這不是那麼簡單的事情，一定要收集在地居民、各式各樣能動者的意見。所以他勤走基層，不僅想讓大家看見，也要搜集大家的意見，接下來會有網站專門收集全台北市民的意見，再換作更具體的政策。