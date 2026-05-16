彰化「反胃聯盟」拒投國民黨縣長參選人 魏平政：從未脫黨

國民黨徵召考紀會前主委魏平政參選下屆彰化縣長，引爆基層反彈超過3天，有人成立「反胃聯盟」，網友留言稱不投給曾脫黨競選社頭鄉長的人；魏平政今表示，競選社頭鄉長時他是無黨籍，為了擔任國民黨考紀會主委，2017年才入黨；他會用最大誠意爭取支持。

田尾鄉代會前副主席黃坤煌在臉書成立「反胃聯盟」，訴求「反空降」，強調「這是這樣拒投縣長票…有多少地方人才就這樣被地方派系惡勢力埋沒了」，上百名網友留言附和，很多為立法委員謝衣鳯打抱不平，並呼應謝衣鳯回擊魏平政「曾脫黨參選社頭鄉長」，也有不少網友批評國民黨強行徵召勢必輸掉下屆縣長選舉，僅少數網友呼籲國民黨團結。

魏平政表示，他母親魏陳春惠是國民黨員，他競選社頭鄉長時沒任何黨籍，2017年吃朋友喜酒剛好坐在國民黨中常委李德維旁邊，李德維無意接任考紀會主委，認為這個職務一直沒法律人出任，得知他媽媽是國民黨員就詢問他是否有意接黨職，他認為這是試煉機會，回家徵得媽媽和哥哥的同意，先入黨再接黨職。

面對基層反彈聲浪不斷，魏平政說，兩年前他已詢問蕭景田有無機會參選彰化縣長，蕭景田當時回答要看謝衣鳯參不參選，他立刻表示只要國民黨有人被提名，他全力支持不會選，如今他已拜訪彰化全縣26鄉鎮市公代、代表會和農會三遍，未來將用最大誠意拜訪國民黨彰化縣幹部、黨代表，努改變選民對他的負面看法。