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影／雙北市長、議長合體挺李四川 侯友宜：他是雙北合作最重要典範

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜下午被問到今晚雙北市長、議長即將首度合體挺川伯、啟動雙北整合聯防。他笑得好開心說，雙北一直以來就是並肩作戰，李四川就是台北跟新北合作最重要的典範。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜下午被問到今晚雙北市長、議長即將首度合體挺川伯、啟動雙北整合聯防。他笑得好開心說，雙北一直以來就是並肩作戰，李四川就是台北跟新北合作最重要的典範。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜下午被問到今晚雙北市長、議長即將首度合體挺川伯、啟動雙北整合聯防。他笑得好開心說，雙北一直以來就是並肩作戰，李四川就是台北跟新北合作最重要的典範。

2026九合一選舉

侯友宜下午到雙北市交界視察、體驗淡水河右岸自行車道關渡段完工，被問到今晚造勢活動，他說，雙北一直以來就是並肩作戰，就像今天站在關渡，右邊就是台北市，左邊就是新北市，用雙子之心、兩心合作變成一心，好好的合作以外，也共挺最認真、最努力的李四川。

侯友宜說，李四川曾經是台北市的副市長，也是新北市的副市長，川伯就是台北跟新北合作的最重要典範。

2026九合一選舉 新北市選舉 侯友宜 李四川

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