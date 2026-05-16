不讓嘉義專美 何欣純請命：爭取台中設「無人機智慧製造中心」

中央規畫6年投入442億元發展無人機產業，並將產業中心設於嘉義。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今當面向行政院副院長鄭麗君請命，並非442億元全數都給嘉義，爭取在台中設置無人機智慧製造中心，扶植台中無人機智慧製造產業鏈。

民進黨啟動2026九合一大選「台灣好生活」縣市政策說明會，鄭麗君、內政部長劉世芳今連袂出席台中場，與何欣純一起和民眾面對面說明政策，並座談積極回應百工百業的需求。

何欣純說，立法院日前通過在野版本7800億元國防特別預算，與行政院原提1.25兆元版本相差約4700億元。台中有最完整的精密製造、智慧產業等，具有完整產業鏈，這次在野版本國防特別預算硬生生刪掉約4700億元，也等於刪掉台中產業升級轉型機會，盼中央提升國內採購量能，助產業「轉骨」。

何欣純指出，她拜託鄭麗君，中央規畫6年442億經費扶植無人機產業，無人機產業研發中心設於嘉義，但實質無人機產業鏈在台中，而且所有無人機公司大部分登記在台中，所以442億經費並非全數都給嘉義，442億是要發展無人機產業，拜託行政院趕快設置台中無人機智慧製造中心，扶植台中無人機智慧製造產業鏈，請行政院要大力支持。