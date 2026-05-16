楊寶楨喊中市議員選倒底 江和樹嗆：台中隊成立重要時刻人在哪？

民眾黨前發言人楊寶楨有意角逐台中市東南區市議員，她日前稱若黨中央不提名她，將考慮脫黨參選。楊寶楨今天再透露，她已與台中市黨部和黨中央溝通，並釐清誤會，表示尊重黨內機制，但仍會參選到底。不過，民眾黨台中市議員江和樹開嗆，今天是民眾黨台中隊成立重要時刻，大家都到了，結果最想參選的楊寶楨卻沒出現，「大家在意的從不是誤會，而是關鍵時刻妳人在哪？」

楊寶楨今天指出，這幾天已經與台中市黨部及黨中央進一步聯繫溝通，也把之前一些誤會都釐清。對於黨內而言，東南選區是艱困選區，所以目前還在討論與評估中；她也很明白的表達「我就是想要參選東南區這個選區的市議員選舉」。

楊寶楨強調，她會尊重黨內的機制，但也仍然會參選到底。對於近期外界很多建議與指教，都表達尊重。

今天民眾黨「台中隊」成軍誓師大會，民眾黨主席黃國昌為6位中市議員參選人披戰袍、授戰旗。過去力挺楊寶楨參選的民眾黨台中市議員江和樹痛批，台中隊成立的重要時刻，大家都到了，結果最想參選的楊寶楨，卻沒出現。大家在意的從來不是什麼誤會，而是「關鍵時刻，妳人在哪裡？」

江和樹指出，楊寶楨說尊重黨內機制，但支持者看到的卻是每次需要團結、需要站出來的時候，楊總是缺席。想參選不是只有一句「我會選到底」，真正重要的是，願不願意跟大家一起扛？

江和樹說，東南區本來就是艱困選區，大家需要的是能站第一線的戰將，不是每到關鍵時刻，人卻不見。「今天連台中隊成立都沒出現，那未來更艱困的選戰，又怎麼讓支持者放心把責任交給妳？」