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雙北「雙市長、雙議長」輔選啟動 黃心華：雙北結盟更具勝選優勢

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
雙北「雙市長、雙議長」輔選啟動，藍營雙北市長，今晚將首度在新北市三重體育館合體，力挺新北市長參選人李四川，新北市議員黃心華說，雙北結盟更具勝選優勢。圖／黃心華提供
雙北「雙市長、雙議長」輔選啟動，藍營雙北市長，今晚將首度在新北市三重體育館合體，力挺新北市長參選人李四川，新北市議員黃心華說，雙北結盟更具勝選優勢。圖／黃心華提供

藍營雙北市長，今晚將首度在新北市三重體育館合體，力挺新北市長參選人李四川，這也是李四川正式被徵召，確定代表藍白共同推薦的市長參選人之後，台北市長蔣萬安首度李四川同台，國民黨新北市議員黃心華表示，雙北「結盟打選仗」絕對更具勝選優勢。

2026九合一選舉

國民黨新北市議員黃心華今天表示，目前李四川民調雖然仍領先，但因為和對手差距拉近，除了穩住藍軍基本盤之外，必須想辦法突圍。由於許多族群都是晚上居住在新北，但白天在台北上班，利用雙北「結盟打仗」的方式，不僅有穩固戰線的效果，同時蔣萬安對於青年、婦女族群的高人氣，正好可以補強李四川相對較弱的光譜。

未來若藍綠呈現五五波拉鋸，那如何透過藍白合作去拉攏白營選票，會是後續關注的重點，但在藍白合作的架構下，母雞李四川也會去幫白營小雞站台，因此藍營小雞也不免也會擔憂選票流向白營，需要黨務和選戰團隊依照各選區的特性，仔細研擬更適切的執行策略。

雙北「雙市長、雙議長」輔選啟動，藍營雙北市長，今晚將首度在新北市三重體育館合體，力挺新北市長參選人李四川，新北市議員黃心華說，雙北結盟更具勝選優勢。圖／黃心華提供
雙北「雙市長、雙議長」輔選啟動，藍營雙北市長，今晚將首度在新北市三重體育館合體，力挺新北市長參選人李四川，新北市議員黃心華說，雙北結盟更具勝選優勢。圖／黃心華提供

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