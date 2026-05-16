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選罷法協商民眾黨擬提再修正動議 確保清除高虹安連任司法障礙

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
新竹市長高虹安涉助理費案因二審改判得以復職，但誣告案二審宣判6個月有期徒刑，無法易科罰金，三審若維持原判恐影響連任之路。圖／聯合報資料照片
新竹市長高虹安涉助理費案因二審改判得以復職，但誣告案二審宣判6個月有期徒刑，無法易科罰金，三審若維持原判恐影響連任之路。圖／聯合報資料照片

年底選戰將近，新竹市長高虹安身負2件司法案皆已二審宣判，其中誣告案二審宣判6個月有期徒刑，無法易科罰金，三審若維持原判恐影響高虹安連任之路。立法院內政委員下周朝野協商，民眾黨將提再修正動議，藍營則傾向支持民眾黨版本，為高虹安清除司法障礙。

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黨務人士分析，高虹安誣告案去年7月二審宣判6個月有期徒刑，因誣告罪因最重本刑為7年，無法易科罰金，若三審維持原判或駁回上訴，判決即定讞高虹安需入監服刑，即使法官准許易服勞役，在參選登記前高虹安沒有服滿時數，依照現行選罷法仍無法參選，因此民眾黨版本提出「易刑處分者」可恢復選舉權，為高虹安開綠燈。

立法院內政委員會4月23日初審公職人員選罷法第26條修正草案，其中受緩刑宣告者的候選人消極資格限制，朝野有共識排除，但民眾黨立委許忠信主張，易刑處分較緩刑處罰更輕，也應排除候選人消極資格限制，但民進黨立委質疑，執行面有可能是法官判易科罰金，若沒繳變成易服勞役，沒繳罰金還能參選不合理。

對此，許忠信強調，自由刑的易刑罪行得比緩刑還輕，既然受緩刑宣告可以恢復選舉權，主張易服社會勞動者也應恢復，而罰金刑的易刑他不會放，因此下周擬提再修正動議。至於是否獲國民黨團支持，許忠信坦言，黨團間還沒談及此事，他到時也會拿出圖表在會場說服藍綠立委。

有藍委表示，藍白黨團間尚未談及此事，但文字若改動成自由刑的易刑，有機會說服民進黨，且藍營也會支持民眾黨版本，若協商順利有機會近期闖關三讀。

立法院內政委員會4月底逐條審查公職人員、總統副總統選罷法第26條修正草案，國民黨立委陳玉珍（左二）、召委廖先翔（中）與民眾黨立委許忠信（右）討論條文。圖／聯合報資料照片
立法院內政委員會4月底逐條審查公職人員、總統副總統選罷法第26條修正草案，國民黨立委陳玉珍（左二）、召委廖先翔（中）與民眾黨立委許忠信（右）討論條文。圖／聯合報資料照片

立委許忠信強調，自由刑的易刑罪行得比緩刑還輕，既然受緩刑宣告可以恢復選舉權，主張易服社會勞動者也應恢復，而罰金刑的易刑他不會放。圖／立委許忠信辦公室提供
立委許忠信強調，自由刑的易刑罪行得比緩刑還輕，既然受緩刑宣告可以恢復選舉權，主張易服社會勞動者也應恢復，而罰金刑的易刑他不會放。圖／立委許忠信辦公室提供

2026九合一選舉 高虹安 選罷法 新竹市選舉

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