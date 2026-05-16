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影／楊寶楨爭取台中參選傳脫黨風波？黃國昌僅回：這6人通過黨內提名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今出席民眾黨「台中隊」成軍誓師。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今出席民眾黨「台中隊」成軍誓師。記者趙容萱／攝影

民眾黨前發言人楊寶楨傳出有意爭取參選台中市東南區議員選舉，曾揚言不排除脫黨參選，後續又說誤會已經溝通。民眾黨主席黃國昌今被問及此事，沒有正面回應。黃國昌僅表示，今天是民眾黨台中隊成軍，這6人都通過黨內民主的程序正式獲得提名，盼全壘打，成立議會黨團。

2026九合一選舉

黃國昌今天上午赴民眾黨台中市黨部，出席民眾黨「台中隊」成軍誓師大會，暨民眾防災守護隊揭牌，現場擠滿熱情支持者，氣氛熱鬧。

黃國昌逐一為台中市議員江和樹、后里豐原區議員參選人連小華、西屯區議員參選人劉芩妤、太平區議員參選人許書豪、北屯區議員參選人邱于珊、清水梧棲沙鹿區議員參選人陳永祥等6人披戰袍、授戰旗，並堅定喊話「要讓台灣民眾黨2026年真正在台中市站穩腳步、在台中市議會成立黨團」宣告選戰起跑。

媒體詢問黃國昌，楊寶楨先前有說要脫黨參選，後續有在臉書說誤會已經溝通了，那後續跟黨中央聯繫如何？民眾黨在台中東南區會提人嗎？還是因為這一區是藍白要合，所以沒有要提？對此，黃國昌沒正面回應。

黃國昌僅說，今天比較重要的事情，是民眾台中隊的成立，今天站在各位前面這6名台灣民眾黨提名的參選人，都是一時之選，也通過黨內民主的程序，正式獲得提名。他相信未來民眾台中隊在迎向2026年的選舉，一定會有非常好的成績。他也期待台中市議會的黨團，一定在2026年的年底選舉之後能夠成立。

楊寶楨 黃國昌 江和樹 2026九合一選舉

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