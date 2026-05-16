台日混血議員喊打造「國際板橋」 挺蘇巧慧選新北市長

民進黨新北市議員山田摩衣今天上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧在板橋農村公園舉辦「衣起衝・就慧贏」座談會。山田摩衣致詞時表示，蘇巧慧提出新北市國中小營養午餐免費等政策後，新北市政府也隨後跟進推動，直言「新北需要一位認真、會做事的女性市長」。

活動今天上午在板橋農村公園舉行，現場湧入近千名支持者，座位區幾乎全數坐滿，周邊走道及後方也站滿民眾，不少人撐傘、戴帽在烈日下聆聽致詞。蘇巧慧與山田摩衣進場時，支持者不斷揮舞旗幟、高喊「凍蒜」，歡呼聲與掌聲此起彼落，現場氣氛熱烈，宛如大型造勢場合。

山田摩衣表示，自己是日本父親、台灣母親，在台灣出生長大的「台灣孩子」，2022年首次參選新北市議員時，在地方鄉親支持下順利當選，因此非常感謝板橋鄉親一路以來的支持與照顧。

她說，板橋農村公園對在地人而言是很有情感的地方，不僅具有濃厚歷史，也承載地方文化，因此選擇在此舉辦活動，希望讓大家知道，民進黨團隊及蘇巧慧都持續在新北努力做事。

山田摩衣也細數上任後爭取的地方建設。她表示，3年來持續替江翠國小、莒光國小、文聖國小及江翠國中等校爭取教育設備經費，累積超過2000萬元，希望改善孩子的學習環境。

她也提到，縣民大道與民族路過去有一道圍牆阻隔長達二、三十年，造成民眾通行不便，甚至有人車爭道問題。她多次邀集台鐵與新北市政府辦理會勘、協調討論，最後終於將圍牆打通，改善地方通行安全，讓長輩及推嬰兒車的家長不用再冒險通行。

山田摩衣表示，她與民進黨新北市議員長期在議會爭取新北市國中小營養午餐免費政策，而蘇巧慧率先提出相關主張後，新北市政府後來也跟進推動。她說，接下來也希望能替長輩爭取更多敬老愛心卡福利，並提到蘇巧慧提出提高至1000點的主張，現場支持者也高喊「1000點」。

山田摩衣指出，自己雖然是新北市議員，但一直有個目標，就是希望「把板橋帶到國際」，讓板橋成為「國際板橋」，因此持續推動台日交流。她提到，現場也有許多與日本有淵源的年輕人到場協助，還有以台語教日語的網紅參與活動，希望未來台日友情能持續深化。

她說，自己今年曾與日本首相高市早苗見面，對方看到她的名字時，原以為是日本人，後來才知道她是來自台灣新北市板橋的議員。她也藉此表示，日本現在有相當受到關注的領導人，新北市也應支持優秀女性人才，「讓蘇巧慧成為新北第一位認真、會做事的女性市長」。

山田摩衣最後向支持者喊話，希望大家持續支持蘇巧慧及民進黨新北隊，也支持她爭取連任，讓團隊繼續替地方服務。

現場湧入近千名支持者，氣氛熱烈。記者張策／攝影

民進黨新北市議員山田摩衣今早舉辦「衣起衝・就慧贏」座談會，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧同台向支持者喊話。記者張策／攝影