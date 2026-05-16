快訊

對流雲系發展旺盛！中南部8縣市大雨特報

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

曾入選2025「500碗」、台南國華街60年老店「員林肉圓」5月底熄燈

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營南市議員選情激化 他掛出「陳亭妃與陳怡珍」同框看板

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨南市中西、北區議員參選人林建南，掛出與民進黨台南市長參選人陳亭妃、現任議員陳怡珍同框看板。圖／林建南提供
民進黨南市中西、北區議員參選人林建南，掛出與民進黨台南市長參選人陳亭妃、現任議員陳怡珍同框看板。圖／林建南提供

民進黨台南市長參選人陳亭妃的妹妹現任議員陳怡珍放棄連任，她的選區中西、北區議員參選人林建南今天掛出與陳亭妃與陳怡珍的同框看板，是否代表交棒、傳承選票，陳亭妃說，目標是「市長、議員、里長全壘打」；陳怡珍說，只要參選人有需要都會義不容辭全力協助。

2026九合一選舉

台南市議員第8選區（北區、中西區）向來是藍綠激戰區，目前為綠營4席、藍營2席。四連霸議員陳怡珍宣布「放棄連任」，另有議長邱莉莉、議員周嘉韋挑戰連任，議員沈震東推出弟弟沈震南參選，另外是湧言會推薦的林建南要力拚當選。立委林俊憲嫡系子弟兵周嘉韋說，對選情很有危機感。

對於新人林建南推出合體看板，陳怡珍表示，此次並未投入議員選戰，就是希望更多力量進入議會協助未來的市政推動，只要議員參選人有需要，都會義不容辭、全力協助。

陳亭妃則說，市長參選人是公共財，只要是願意為民服務的人才，都要共同承擔責任，為台南努力；陳怡珍不連任，擔任市長競選執行總幹事，就是希望2026在台南達成「市長、議員、里長全壘打」目標，成為2028總統賴清德連任最大底氣。

林建南指出，他是這次中西、北區民進黨唯一新人，肩負為民進黨守住中西、北區第4席，讓陳怡珍空出的席次得以延續的重任，所以提早在5月掛出與陳怡珍、陳亭妃的同框看板。看板不時提醒他，全力為守住陳怡珍原有席次而戰、4席全上。

林建南說，特別感謝陳怡珍為了讓民進黨持續茁壯，，展現出超越派系的氣度，讓同黨同志免於初選奔波，能及早為大選備戰。他坦言，陳怡珍問政紮實，在市議會表現亮眼，接下這1棒他的壓力確實很大，他會擔起責任，守住該選區第4席。

國民黨則有蔡宗豪、許至椿拚連任，另徵召曾任北區里長聯誼會長的童小芸參選，力搶第3席。童小芸與蔡宗豪同屬謝龍介系統栽培的嫡系人馬，票源競爭相當激烈。

周嘉韋是立委林俊憲嫡系子弟兵。記者吳淑玲／攝影
周嘉韋是立委林俊憲嫡系子弟兵。記者吳淑玲／攝影

台南市議長邱莉莉尋求連任。記者吳淑玲／攝影
台南市議長邱莉莉尋求連任。記者吳淑玲／攝影

沈震東（左）將交棒給弟弟沈震南。記者吳淑玲／攝影
沈震東（左）將交棒給弟弟沈震南。記者吳淑玲／攝影

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃

延伸閱讀

藍營今晚雙北三巨頭合體 蘇巧慧：每個陣營都有戰友

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

鍾東錦當最強母雞 國民黨苗縣鄉鎮市長、縣議員黨內提名21人完成登記

競爭激烈！國民黨竹縣提名 2議員選區超額、3鄉鎮長須協調

相關新聞

萬安旋風首站新北市挺川伯 新北議長蔣根煌：雙北聯防是贏的策略

美麗島電子報董事長吳子嘉主持的網路政論節目「董事長開講」，今晚到新北三重體育館辦粉絲見面會，大咖雲集，也像是新北市長參選人李四川的應援大會。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，及台北市議長戴錫欽、新北市議長蔣根煌都到場，蔣根煌說，雙北共治是李四川選戰主旋律，雙北聯防是贏的策略，蔣萬安能量能外溢到新北，加上李四川有雙北服務經驗，2026這一役，雙北將緊密合作抗綠。

藍營今晚雙北三巨頭合體 蘇巧慧：每個陣營都有戰友

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與新北市議員山田摩衣在板橋農村公園舉辦「衣起衝・就慧贏」座談會。媒體問及國民黨新北市長參選人李四川今晚將與侯友宜、蔣萬安同台造勢，是否會擔心形成「三打一」，蘇巧慧表示，每個候選人都有自己的競選策略，也都有各自的朋友與戰友，彼此互相加持很自然。

影／楊寶楨爭取台中參選傳脫黨風波？黃國昌僅回：這6人通過黨內提名

民眾黨前發言人楊寶楨傳出有意爭取參選台中市東南區議員選舉，曾揚言不排除脫黨參選，後續又說誤會已經溝通。民眾黨主席黃國昌今被問及此事，沒有正面回應。黃國昌僅表示，今天是民眾黨台中隊成軍，這6人都通過黨內民主的程序正式獲得提名，盼全壘打，成立議會黨團。

台日混血議員喊打造「國際板橋」 挺蘇巧慧選新北市長

民進黨新北市議員山田摩衣今天上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧在板橋農村公園舉辦「衣起衝・就慧贏」座談會。山田摩衣致詞時表示，蘇巧慧提出新北市國中小營養午餐免費等政策後，新北市政府也隨後跟進推動，直言「新北需要一位認真、會做事的女性市長」。

綠營南市議員選情激化 他掛出「陳亭妃與陳怡珍」同框看板

民進黨台南市長參選人陳亭妃的妹妹現任議員陳怡珍放棄連任，她的選區中西、北區議員參選人林建南今天掛出與陳亭妃與陳怡珍的同框看板，是否代表交棒、傳承選票，陳亭妃說，目標是「市長、議員、里長全壘打」；陳怡珍說，只要參選人有需要都會義不容辭全力協助。

蘇巧慧喊「新時代要開始了」 盼以新觀念帶動新北升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午出席板橋農村公園「衣起衝・就慧贏」座談會，與民進黨新北市議員山田摩衣同台。蘇巧慧致詞時喊話，「新的時代要開始了」，指出未來的新北不能只停留在過去發展模式，而是要以新觀念、新技術解決老問題，讓新北再升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。