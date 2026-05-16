綠營南市議員選情激化 他掛出「陳亭妃與陳怡珍」同框看板

民進黨台南市長參選人陳亭妃的妹妹現任議員陳怡珍放棄連任，她的選區中西、北區議員參選人林建南今天掛出與陳亭妃與陳怡珍的同框看板，是否代表交棒、傳承選票，陳亭妃說，目標是「市長、議員、里長全壘打」；陳怡珍說，只要參選人有需要都會義不容辭全力協助。

台南市議員第8選區（北區、中西區）向來是藍綠激戰區，目前為綠營4席、藍營2席。四連霸議員陳怡珍宣布「放棄連任」，另有議長邱莉莉、議員周嘉韋挑戰連任，議員沈震東推出弟弟沈震南參選，另外是湧言會推薦的林建南要力拚當選。立委林俊憲嫡系子弟兵周嘉韋說，對選情很有危機感。

對於新人林建南推出合體看板，陳怡珍表示，此次並未投入議員選戰，就是希望更多力量進入議會協助未來的市政推動，只要議員參選人有需要，都會義不容辭、全力協助。

陳亭妃則說，市長參選人是公共財，只要是願意為民服務的人才，都要共同承擔責任，為台南努力；陳怡珍不連任，擔任市長競選執行總幹事，就是希望2026在台南達成「市長、議員、里長全壘打」目標，成為2028總統賴清德連任最大底氣。

林建南指出，他是這次中西、北區民進黨唯一新人，肩負為民進黨守住中西、北區第4席，讓陳怡珍空出的席次得以延續的重任，所以提早在5月掛出與陳怡珍、陳亭妃的同框看板。看板不時提醒他，全力為守住陳怡珍原有席次而戰、4席全上。

林建南說，特別感謝陳怡珍為了讓民進黨持續茁壯，，展現出超越派系的氣度，讓同黨同志免於初選奔波，能及早為大選備戰。他坦言，陳怡珍問政紮實，在市議會表現亮眼，接下這1棒他的壓力確實很大，他會擔起責任，守住該選區第4席。

國民黨則有蔡宗豪、許至椿拚連任，另徵召曾任北區里長聯誼會長的童小芸參選，力搶第3席。童小芸與蔡宗豪同屬謝龍介系統栽培的嫡系人馬，票源競爭相當激烈。

周嘉韋是立委林俊憲嫡系子弟兵。記者吳淑玲／攝影

台南市議長邱莉莉尋求連任。記者吳淑玲／攝影