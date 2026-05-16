蘇巧慧喊「新時代要開始了」 盼以新觀念帶動新北升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午出席板橋農村公園「衣起衝・就慧贏」座談會，與民進黨新北市議員山田摩衣同台。蘇巧慧致詞時喊話，「新的時代要開始了」，指出未來的新北不能只停留在過去發展模式，而是要以新觀念、新技術解決老問題，讓新北再升級。

蘇巧慧表示，自己現在以「母雞」角色參選，希望帶領民進黨新北隊36位市議員參選人一起當選，也提到包括新莊市議員參選人陳岱吟等人，都是民進黨新北隊的重要成員，希望大家一起努力。

她指出，站在台上看著農村公園滿滿支持者，讓她相當感動，尤其許多民眾在炎熱天氣下仍留在現場參與活動，感受到大家對「溫暖、創新、會做事」的期待。

蘇巧慧說，現在的新北正面臨新的轉變時代，未來城市是停留原地、還是能再往上跳一級、與國際接軌，就取決於這次選擇。她表示，距離2026選舉剩下196天，希望大家一起把這股氣氛傳出去，讓更多人知道「這次的人選不一樣」，不只更年輕、更有活力，也有新的觀念與想法。

她回憶，20多年前的板橋與現在完全不同，當時縣政府周邊還是一片平地，後來隨著城市發展、大樓興建，商場、百貨與金融產業陸續進駐，如今的板橋已超越台北市許多區域，但她認為「還可以更好」。

蘇巧慧表示，板橋仍有許多都市更新、商辦發展及交通節點可以再提升，也希望未來新北市能打造更完善的學校通學環境，不只校內設備改善，連學校周邊步道也都能更安全、漂亮，讓年輕家庭願意留在新北生活。

她也提到，目前許多年輕人每天必須從新北通勤到台北市上班，希望未來能吸引更多企業總部進駐新北。她指出，新北辦公大樓租金較台北市低，且許多員工本來就住在新北，若企業進駐，不僅能降低成本，也能減少員工通勤時間，提高生活品質與工作效率。

蘇巧慧表示，未來的新北不應只是「看著台北」，而是要「轉頭看看自己的新北」，以新北人的角度解決新北問題，透過新觀念與新技術，帶動城市升級。

她指出，要讓新北升級，需要的是整合能力與領導力，因為城市治理不是單靠某一種專業就能完成，而是需要整合不同人才共同合作。

蘇巧慧也在現場重申政見，表示若當選市長，將把里長事務補助費由目前每月1500元提高至2500元，與台北市及桃園市看齊，希望讓里長有更多資源服務地方。

致詞最後，蘇巧慧也向支持者喊話，希望給她與團隊一個機會，與民進黨新北隊一起努力，並高喊「2026新北會贏」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出，未來的新北不能只停留在過去發展模式，而是要以新觀念、新技術解決老問題，讓新北再升級。記者張策／攝影