國民黨台北市中正萬華初選首次黨員投票率曝光 至中午12.69%

國民黨北市中正萬華「3搶1」市議員初選，今進行黨員投票，下午4時結束並開票。這次國民黨北市議員初選首次黨員投票，據北市黨部初估，至中午止，投票率為12.69%。

北市中正萬華選區，符合投票資格的國民黨黨員人數5336人，至中午已投票數677人，投票率12.69%。

國民黨台北市第五選區（中正、萬華）初選民調，全民調周三結束，今天進行黨員投票三天。參選人分別為北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷，爭搶現任議員應曉薇遺留的空缺。

北市黨部下午6時同時公布全民調、黨員投票「73制」初選結果。