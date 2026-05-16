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藍營今晚雙北三巨頭合體 蘇巧慧：每個陣營都有戰友

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧強調每個陣營都有自己的戰友。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧強調每個陣營都有自己的戰友。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午與新北市議員山田摩衣在板橋農村公園舉辦「衣起衝・就慧贏」座談會。媒體問及國民黨新北市長參選人李四川今晚將與侯友宜、蔣萬安同台造勢，是否會擔心形成「三打一」，蘇巧慧表示，每個候選人都有自己的競選策略，也都有各自的朋友與戰友，彼此互相加持很自然。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，她一直認為「進步的新北市是彩色的」，未來的新北市應該是一座能容納不同聲音、不同意見與不同人才的城市，大家都能在這個舞台上發揮。

她說，自從獲得提名以來，自己非常努力投入選戰，不論是行程安排、政策提出，或是陸戰、空戰同步進行，都希望讓市民看見誠意與態度。她也形容自己是「把長跑當短跑衝刺」，希望讓市民了解未來帶領城市的方式。

蘇巧慧也強調，身為新北隊長，她的責任不只是爭取市長勝選，也希望帶領民進黨新北隊在議會取得更多席次，為市民服務。她提到，今天一早已先與民進黨新北市議員參選人李宇翔在林口竹林山觀音寺參加親子健走，隨後再趕赴板橋與山田摩衣同場活動，接下來還有許多議員候選人行程。

她表示，希望民進黨新北隊能以「新世代，扛起新時代」為目標，一起讓新北市更美麗，「2026，新北會贏」。

對於藍營巨頭合體，蘇巧慧則說，各陣營都有自己的朋友與戰友，未來彼此互相支持都很自然；民進黨新北隊目前36位市議員候選人也相當團結，「走到哪裡都會一起出現」。

她也說，未來還會有許多尊敬的政壇前輩與朋友替團隊加油打氣，對於所有支持與鼓勵都會心懷感謝並歡迎。

侯友宜 藍營 蘇巧慧 2026九合一選舉

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